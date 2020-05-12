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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:48
https://ria.ru/20200512/1571301069.html
Опубликовано видео с места пожара в больнице в Петербурге
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571303859_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_e4015fd9c8ffb3466ca7bde6fe17f0a9.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео с места пожара в больнице в Петербурге

08:34 12.05.2020 (обновлено: 09:48 12.05.2020)
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. МЧС показало с места пожара в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
На кадрах видно, как рядом со зданием стоят пожарные машины, а также автомобили скорой помощи и сотрудники ведомств.
Ранее в МЧС сообщили, что в больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с COVID-19, произошел пожар.
По предварительным данным, погибли пять человек. Возгорание локализовали. Из больницы эвакуировали 150 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Вчера, 08:06
Названа причина пожара в больнице в Петербурге
15414311
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Выборгский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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