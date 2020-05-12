Опубликовано видео с места пожара в больнице в Петербурге

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. МЧС показало с места пожара в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
На кадрах видно, как рядом со зданием стоят пожарные машины, а также автомобили скорой помощи и сотрудники ведомств.
Ранее в МЧС сообщили, что в больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с COVID-19, произошел пожар.
По предварительным данным, погибли пять человек. Возгорание локализовали. Из больницы эвакуировали 150 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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