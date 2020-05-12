В Южной Корее перенесли открытие школ из-за новой вспышки COVID-19

СЕУЛ, 12 апр – РИА Новости. Южная Корея перенесла начало перехода с обучения онлайн на посещение школ из-за новой вспышки COVID-19 , сообщило министерство образования.

"Министерство образования объявляет, что начало занятий с посещением школ для учащихся третьих классов старшей школы (12-й год обучения) перенесено с 13 мая на 20 мая, начало обучения остальных классов также отложено на неделю", - сообщается в релизе министерства с пометкой, что в зависимости от ситуации занятия в дальнейшем могут вновь перенести.

Хотя учеба в школах Южной Кореи началась после нескольких переносов с 9 апреля, все образовательные процессы проходили онлайн. Решение отложить начало занятий с посещением школ уже вызвало беспокойство учеников и их родителей, которые жалуются на снизившееся качество образования при уроках онлайн, в то время как учащиеся третьего - впускного - класса старшей школы должны готовиться к аналогу российского ЕГЭ и поступлению в ВУЗы. Период вступительных экзаменов в стране пока не перенесли, что привело к сокращению времени на подготовку для учеников.

Уже почти три недели в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, большинство случаев были завезены из-за границы, 6 мая это число опускалось до нуля человек внутри страны при двух зараженных, выявленных на карантинном досмотре. В связи с этим с 6 мая страна перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни". Должна была нормализоваться работа школ и общественных объектов лишь с применением базовых инструкций по профилактике вируса, таких как соблюдение дистанции в два метра между людьми.

Но за 8-9 мая прирост зараженных достиг 18 человек, а 10 и 11 мая суточный прирост зараженных составил по 34 и 35 человек соответственно, причем большинство имели локальное происхождение.

Новый локальный кластер COVID-19 образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому позже подтвердили наличие вируса, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразились несколько десятков человек, в том числе приехавшие развлечься жители других городов, таких как Пусан Инчхон , у 93 посетивших клубы уже подтвердили COVID-19.

Администрация Сеула подготовила список из 5517 человек, посетивших клубы в Итхэвоне с 24 апреля по 6 мая, и на данный момент установило контакт с более чем 2,4 тысячи из них. Однако около трех тысяч человек все еще находятся вне зоны контакта. Власти ожидают, что количество подтвержденных зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, а администрация Сеула выпустила приказ закрыть такие заведения в обязательном порядке.

В Южной Корее останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.