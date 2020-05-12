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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T08:21
https://ria.ru/20200512/1571300733.html
В Южной Корее перенесли открытие школ из-за новой вспышки COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее перенесли открытие школ из-за новой вспышки COVID-19

08:21 12.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула. Архивное фото
СЕУЛ, 12 апр – РИА Новости. Южная Корея перенесла начало перехода с обучения онлайн на посещение школ из-за новой вспышки COVID-19, сообщило министерство образования.
"Министерство образования объявляет, что начало занятий с посещением школ для учащихся третьих классов старшей школы (12-й год обучения) перенесено с 13 мая на 20 мая, начало обучения остальных классов также отложено на неделю", - сообщается в релизе министерства с пометкой, что в зависимости от ситуации занятия в дальнейшем могут вновь перенести.
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Хотя учеба в школах Южной Кореи началась после нескольких переносов с 9 апреля, все образовательные процессы проходили онлайн. Решение отложить начало занятий с посещением школ уже вызвало беспокойство учеников и их родителей, которые жалуются на снизившееся качество образования при уроках онлайн, в то время как учащиеся третьего - впускного - класса старшей школы должны готовиться к аналогу российского ЕГЭ и поступлению в ВУЗы. Период вступительных экзаменов в стране пока не перенесли, что привело к сокращению времени на подготовку для учеников.
Уже почти три недели в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, большинство случаев были завезены из-за границы, 6 мая это число опускалось до нуля человек внутри страны при двух зараженных, выявленных на карантинном досмотре. В связи с этим с 6 мая страна перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни". Должна была нормализоваться работа школ и общественных объектов лишь с применением базовых инструкций по профилактике вируса, таких как соблюдение дистанции в два метра между людьми.
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Но за 8-9 мая прирост зараженных достиг 18 человек, а 10 и 11 мая суточный прирост зараженных составил по 34 и 35 человек соответственно, причем большинство имели локальное происхождение.
Новый локальный кластер COVID-19 образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому позже подтвердили наличие вируса, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразились несколько десятков человек, в том числе приехавшие развлечься жители других городов, таких как Пусан и Инчхон, у 93 посетивших клубы уже подтвердили COVID-19.
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Администрация Сеула подготовила список из 5517 человек, посетивших клубы в Итхэвоне с 24 апреля по 6 мая, и на данный момент установило контакт с более чем 2,4 тысячи из них. Однако около трех тысяч человек все еще находятся вне зоны контакта. Власти ожидают, что количество подтвержденных зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, а администрация Сеула выпустила приказ закрыть такие заведения в обязательном порядке.
В Южной Корее останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулИнчхонВ мире
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