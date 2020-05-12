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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T05:52
https://ria.ru/20200512/1571298442.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали 27 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали 27 случаев COVID-19

05:52 12.05.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 12 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 27 случаев заражения COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10,9 тысячи человек, скончались с  начала пандемии 258, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 256 погибших. Новый локальный очаг заражений образовался после того, как в ночь на 2 мая 29-летний человек, у которого позже подтвердился COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразились люди,  приехавшие развлечься из Пусана и Инчхона, у 93 посетителей клубов уже подтвердили COVID-19.
По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 22 из 27 новых случаев имеют локальное происхождение, и связаны с новым кластером заражений, а пять - завезены из-за границы. Географически 12 случаев зафиксированы в Сеуле, восемь в центральной провинции Кёнгидо, остальные по всей стране, один случай выявили в ходе карантинного досмотра на границе.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 38 человек, общее число выздоровевших выросло до 9670, что составляет более 88%. Анализы 16 330 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 653 тысяч анализов на коронавирус.
Не менее чем у 393 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.
Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми. Останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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