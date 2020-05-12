В Южной Корее за сутки зафиксировали 27 случаев COVID-19

СЕУЛ, 12 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 27 случаев заражения COVID-19 , большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10,9 тысячи человек, скончались с начала пандемии 258, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 256 погибших. Новый локальный очаг заражений образовался после того, как в ночь на 2 мая 29-летний человек, у которого позже подтвердился COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразились люди, приехавшие развлечься из Пусана Инчхона , у 93 посетителей клубов уже подтвердили COVID-19.

По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 22 из 27 новых случаев имеют локальное происхождение, и связаны с новым кластером заражений, а пять - завезены из-за границы. Географически 12 случаев зафиксированы в Сеуле, восемь в центральной провинции Кёнгидо, остальные по всей стране, один случай выявили в ходе карантинного досмотра на границе.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 38 человек, общее число выздоровевших выросло до 9670, что составляет более 88%. Анализы 16 330 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 653 тысяч анализов на коронавирус.

Не менее чем у 393 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.

Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми. Останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.