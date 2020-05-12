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75 лет Великой Победы
2020-05-12T02:47
https://ria.ru/20200512/1571296979.html
Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570548648_0:0:720:406_1036x0_80_0_0_cdfbf163d347ef7a21efbbb3b1b49a5a.jpg
РИА Новости

Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой

02:42 12.05.2020 (обновлено: 02:47 12.05.2020)
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© Фото : Министерство обороны РФКонев и Брэдли во время встречи на Эльбе в штабе 1-го Украинского фронта.
Конев и Брэдли во время встречи на Эльбе в штабе 1-го Украинского фронта.
© Фото : Министерство обороны РФ
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Белый дом, исключая СССР из списка стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, совершает грубую ошибку, которую он должен исправить, заявил РИА Новости американский ветеран Фрэнк Кон.
Ранее в аккаунтах Белого дома в Instagram и Twitter появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.
"Это была грубая ошибка, которую нужно исправить, и требовать ее исправления должны соответствующие власти. Историю нельзя так переписывать", - сказал Кон.
По словам 94-летнего ветерана, который участвовал 25 апреля 1945 года во встрече советских и американских солдат на Эльбе, опубликованное сообщение не является "официальной политикой США".
Шанхай
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Вместе с тем он отметил, что если упоминается Великобритания, то нужно сказать и о вкладе России. Британия была в проигрышной позиции на западном фронте до победы СССР под Сталинградом, поэтому нет сомнений в том, кто внес вклад в успешный исход, сказал Кон. Он также напомнил о роли СССР в высадке в Нормандии.
В МИД России ранее заявили, что Москва намерена провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона по поводу искажения США итогов разгрома нацизма и роли СССР во Второй мировой войне.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СССРСШАВ мире
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