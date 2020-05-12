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2020-05-12T01:31
https://ria.ru/20200512/1571296381.html
Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
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РИА Новости

Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"

01:31 12.05.2020
6239
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не способен принимать самостоятельные решения. Такое мнение эфире интернет-канала Topinform высказал политолог Михаил Погребинский.
По его словам, украинским лидером управляет "колониальная администрация" из представителей западных структур и международных фондов.
"Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей – он не может уволить", - считает эксперт.
Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.
Президент Украины Владимир Зеленский
5 апреля, 06:11
Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского
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Ситуация на УкраинеМихаил ПогребинскийМВФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Слабак в чем, не пьёт??? Или в том, что не орет каждую неделю про мифическую армию РФ???
12 мая, 01:58
Fafolk Kalnai
220006
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