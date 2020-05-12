Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не способен принимать самостоятельные решения. Такое мнение эфире интернет-канала Topinform высказал политолог Михаил Погребинский.
По его словам, украинским лидером управляет "колониальная администрация" из представителей западных структур и международных фондов.
"Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей – он не может уволить", - считает эксперт.
Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.
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