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2020-05-12T00:49
https://ria.ru/20200512/1571295955.html
В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
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РИА Новости

В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды

00:49 12.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий особый порядок продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости, но рекомендовал доработать его ко второму чтению, сообщили РИА Новости в комитете.
Согласно тексту проекта, организациям и индивидуальным предпринимателям, чьи доходы упали более чем на 50% с момента введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, предоставляется право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды. Причем без взимания с них любых плат, в том числе в виде неустойки, убытков и иных штрафных санкций и с возвратом обеспечительного платежа. Однако бюджетный комитет считает, что "предлагаемый законопроектом механизм требует обсуждения при подготовке ко второму чтению ряда дополнительных вопросов".
Эти вопросы касаются, в том числе, уточнения видов и категории недвижимого имущества, на которые распространяются нормы законопроекта, с учетом положений статьи 130 Гражданского кодекса и необходимости оказания мер поддержки, в первую очередь, арендаторам, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате новой коронавирусной инфекции.
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При этом должен быть обеспечен "баланс прав и обязанностей арендаторов и арендодателей, поскольку очевидно, что принятие предлагаемых законопроектом норм потребует разработки дополнительных мер поддержки арендодателей", отмечается в заключении бюджетного комитета. Также комитету "представляется целесообразным обсудить вопрос об уточнении порядка определения размера указанного снижения ежемесячных доходов".
Помимо этого, добросовестным арендаторам государственного и муниципального недвижимого имущества предоставляется возможность пролонгации на срок до одного года на прежних условиях договоров его аренды, заключенных до введения режима повышенной готовности, и до трех лет - договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Бюджетный комитет предлагает при подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотреть вопрос о целесообразности проведения торгов в случае увеличения срока аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
На рассмотрение Думы документ будет вынесен 12 мая, а второе чтение планируется 13 мая, сообщили РИА Новости в комитете. Законопроект, внесенный правительством РФ, направлен на принятие дополнительных мер обеспечения устойчивого развития и поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Это касается поддержки, в том числе, туристических и транспортных компаний, малого и среднего бизнеса.
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