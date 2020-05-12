Открытие торговых центров и музеев: в каких регионах смягчают ограничения

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая и поручил региональным властям решать вопрос смягчения ограничений по коронавирусу. В ряде субъектов уже начали ослаблять меры по борьбе с эпидемией. Подробнее — в материале РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о трех этапах снятия ограничений. На первом коэффициент распространения вируса — среднее количество людей, которых пациент заражает до изоляции — должен быть не больше единицы.

Вице-премьер отметила, что сейчас уже 11 регионов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу.

По словам Голиковой, если еще в 22 регионах будет 50% свободного коечного фонда, а объем тестирования на COVID-19 охватит не менее 70 тысяч жителей из каждых 100 тысяч, то они также смогут вводить послабления.

В каких регионах уже начали смягчать режим

Мурманской области с сегодняшнего дня режим всеобщей самоизоляции отменят для всех жителей, кроме тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания. При этом в регионе будет действовать масочный режим. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис

Аналогичные меры вводит и Башкирия. Однако здесь установили комендантский час для группы риска и школьников. "Людям старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями часы запрета выхода на улицу будут с 18.00 до 6.00, школьникам установим запрет с 20.00 до 14.00", — пояснил глава республики Радий Хабиров

Калининградской области со вторника смогут начать работу торговые центры и парикмахерские. Первые будут открыты только по будням с 10 до 18 часов, вторым будет разрешено оказывать услуги, только связанные со стрижкой и укладкой волос. Прежние ограничения до конца месяца сохраняются для граждан старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, а прилетающие в регион через аэропорт "Храброво" должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию.

В Адыгее с 12 мая начинают работу рынки, ярмарки и автомойки. Открытие парикмахерских и салонов красоты власти привязывают к улучшению эпидемиологической ситуации.

Ленинградской области сегодня возобновится вакцинация детей и работа стоматологических клиник. Также по всему региону откроются музеи, а в ряде районов откроются кинотеатры.

С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах, ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в начнут снимать с 18 мая, при этом режим самоизоляции продлен до 31 мая.

Москвы . Решение о возобновлении работы в строительстве и промышленности с 12 мая ранее приняли власти

Где ограничительные меры пока продлены

Подмосковье ограничения на работу предприятий продлили до следующего понедельника. "Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий... и тем самым защитить людей", — сообщил губернатор Андрей Воробьев

В свою очередь, режим самоизоляции продлевают республики Дагестан, Коми, Кабардино-Балкария, а также Челябинская, Ростовская и Астраханская области.

Ограничения отказались отменять и власти Приморского края, как и Забайкалья.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более четырех миллионах зараженных, из которых около 279 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. По последним данным, в России около 221 тысячи человек заразились коронавирусом, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.