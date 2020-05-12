Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T07:37
https://ria.ru/20200512/1571295565.html
Открытие торговых центров и музеев: в каких регионах смягчают ограничения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569633245_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4bcfec9e6cfe677fd9dc8db8fb0aece5.jpg
РИА Новости

Открытие торговых центров и музеев: в каких регионах смягчают ограничения

00:24 12.05.2020 (обновлено: 07:37 12.05.2020)
103807
© РИА Новости / Александр КряжевДистанционная разметка в супермаркете
Дистанционная разметка в супермаркете
© РИА Новости / Александр Кряжев
Дистанционная разметка в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая и поручил региональным властям решать вопрос смягчения ограничений по коронавирусу. В ряде субъектов уже начали ослаблять меры по борьбе с эпидемией. Подробнее — в материале РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о трех этапах снятия ограничений. На первом коэффициент распространения вируса — среднее количество людей, которых пациент заражает до изоляции — должен быть не больше единицы.
Вице-премьер отметила, что сейчас уже 11 регионов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу.
По словам Голиковой, если еще в 22 регионах будет 50% свободного коечного фонда, а объем тестирования на COVID-19 охватит не менее 70 тысяч жителей из каждых 100 тысяч, то они также смогут вводить послабления.
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Вчера, 21:05Распространение нового коронавируса
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

В каких регионах уже начали смягчать режим

В Мурманской области с сегодняшнего дня режим всеобщей самоизоляции отменят для всех жителей, кроме тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания. При этом в регионе будет действовать масочный режим. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Аналогичные меры вводит и Башкирия. Однако здесь установили комендантский час для группы риска и школьников. "Людям старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями часы запрета выхода на улицу будут с 18.00 до 6.00, школьникам установим запрет с 20.00 до 14.00", — пояснил глава республики Радий Хабиров.
В Калининградской области со вторника смогут начать работу торговые центры и парикмахерские. Первые будут открыты только по будням с 10 до 18 часов, вторым будет разрешено оказывать услуги, только связанные со стрижкой и укладкой волос. Прежние ограничения до конца месяца сохраняются для граждан старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, а прилетающие в регион через аэропорт "Храброво" должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию.
В Адыгее с 12 мая начинают работу рынки, ярмарки и автомойки. Открытие парикмахерских и салонов красоты власти привязывают к улучшению эпидемиологической ситуации.
В Ленинградской области сегодня возобновится вакцинация детей и работа стоматологических клиник. Также по всему региону откроются музеи, а в ряде районов откроются кинотеатры.
С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах, ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в начнут снимать с 18 мая, при этом режим самоизоляции продлен до 31 мая.
Решение о возобновлении работы в строительстве и промышленности с 12 мая ранее приняли власти Москвы.
Женщина в защитной маске на Красной площади в Москве
Вчера, 18:48Распространение нового коронавируса
Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме

Где ограничительные меры пока продлены

В Подмосковье ограничения на работу предприятий продлили до следующего понедельника. "Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий... и тем самым защитить людей", — сообщил губернатор Андрей Воробьев.
В свою очередь, режим самоизоляции продлевают республики Дагестан, Коми, Кабардино-Балкария, а также Челябинская, Ростовская и Астраханская области.
Ограничения отказались отменять и власти Приморского края, как и Забайкалья.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более четырех миллионах зараженных, из которых около 279 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. По последним данным, в России около 221 тысячи человек заразились коронавирусом, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
52845879
Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияТатьяна ГоликоваВОЗАндрей ВоробьевВладимир Путин
Рекомендуем
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Медицинская маска
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Бомбардировщик Ту-160, на основе которого планируется разработать пассажирский лайнер
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Лес
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Строительство моста между Россией и Китаем
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Листы с денежными купюрами
Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
08:06Названа причина пожара в больнице в Петербурге
08:04Во Владивостоке три человека пострадали при взрыве баллона на верфи
08:00В Таиланде выявили два новых случая коронавируса
08:00Из горящей больницы в Петербурге эвакуировали 150 человек
07:59Более 90 россиян прибыли вывозным рейсом с Бали в Екатеринбург
07:56В ЕАО продлили режим самоизоляции
07:53В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
07:51На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
07:48При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
07:45Житель Бурятии распылил газ на бригаду скорой после просьбы убрать собаку
07:37Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда
07:35Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 23 тысячи
07:26Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
07:21Китай вывел на орбиту два спутника связи
07:20Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 70 тысяч человек
07:14В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило 500 человек
07:11Всех жителей Уханя решили протестировать на коронавирус
07:09Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
07:03В регионах Сибири за сутки выявили более 400 случаев коронавируса
Лента новостейМолния