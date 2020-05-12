Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Разрешение на ввод в эксплуатацию моста через Амур выдало министерство строительства.
Глава Минвостокразвития Александр Козлов, комментируя выдачу разрешения, выразил благодарность строителям моста. "Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца. Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали. Но вот прошло три года и сегодня Россию и Китай впервые соединяет автомобильный мост", - отметил он.
Первый автомобильный мост между Россией и Китаем строился с декабря 2016 года в Амурской области. В конце ноября 2019 года основные этапы строительства российской части моста были завершены.
После ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток, как ожидается, составит около 5,5 тысячи человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.