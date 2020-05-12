Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Глава Минвостокразвития, комментируя выдачу разрешения, выразил благодарность строителям моста. "Скажу честно, когда мы начинали эту стройку в 2016 году, мало кто верил, что мы сможем довести ее до конца. Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали. Но вот прошло три года и сегодня Россию и Китай впервые соединяет автомобильный мост", - отметил он.