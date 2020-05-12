Что смотреть онлайн 12 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Сегодня в Александринском театре можно увидеть запись спектакля Юрия Бутусова "Человек=Человек" по пьесе Брехта, в "Геликон-опере" "Летучую мышь" в постановке Дмитрия Бертмана, а в Московской филармонии концерт с участием Дениса Мацуева. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.
Утро
С 2:30 (12 мая) до 1:30 (13 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2014 года "Вертера" Жюля Массне по роману Гете "Страдания юного Вертера", который принес известность молодому писателю в конце XVIII века. Постановка Ричарда Эйра, дирижер Ален Альтиноглу. В ролях: Йонас Кауфман, Лизетт Оропеса, Софи Кош, Давид Бизич, Джонатан Саммерс.
День
В 13:00 начнется онлайн-конференция по выставке "Ненавсегда. 1968 – 1985" об искусстве эпохи застоя в Государственной Третьяковской галерее. В ней примут участие генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова, архитектор экспозиции Агния Стерлигова и кураторы: Кирилл Светляков, Анастасия Курляндцева и Юлия Воротынцева. Выставка была запланирована на апрель и откроется сразу после окончания карантина.
В 14:00 на сайте Московской филармонии покажут запись прошлогоднего концерта "Новым именам" - 30 лет!". Ведут концерт и солируют: Денис Мацуев и Екатерина Мечетина. Среди солистов и другие стипендиаты фонда разных лет: Александр Гиндин, Полина Осетинская, Александра Стычкина, Елисей Мысин и многие другие. В программе произведения Шостаковича, Чайковского, Моцарта, Сен-Санса, Рахманинова, Шумана, Лютославского, Аветисяна, Арбана и Беллини—Ловрелио.
В 15.00 питерский ТЮЗ имени Брянцева приглашает на сказку "Про Иванушку-дурачка". Режиссер Евгений Зимин.
В 16:00 кинотеатр Электротеатра Станиславский представит фильмы из архива Бориса Юхананова: "Особняк" (1986) – первая глава из видеоромана "Сумасшедший принц" про репетиции проекта, сделанного после посещения режиссером парка Монрепо в Выборге и "Театр Театр" (1989) про работу над "Монрепо" (1986), "Мизантроп" (1986), "Наблюдатель" (1988) и "Октавия" (1989).
В 16:30 Русский музей приглашает на онлайн-экскурсию "Юсуповы и Валентин Серов" и онлайн-лекцию "Зинаида Серебрякова. Мир ее искусства".
В 17:00 Пермский театр оперы и балета покажет запись концерта "Легенды Пермского театра. Валерий Тюменцев" о солисте (баритоне) Пермской оперы в 1990 - 2003 годах. Его называли "лучшим Риголетто России".
В 17:00 в Яндекс.Эфире начнется вторая часть концерта "Весь Жванецкий" с избранными миниатюрами сатирика. Автор сценария Михаил Жванецкий, режиссер-постановщик Александр Файфман, продюсер Леонид Парфенов.
4 июня 2019, 08:00КультураМихаил Жванецкий: "Дела идут хорошо — вот что плохо!"
В 18:00 Владимирский театр кукол приглашает на сказку "Краса ненаглядная" Евгения Сперанского. Режиссер-постановщик Владимир Миодушевский.
В 18:00 в театре Пушкина представят пессимистическую комедию "Эстроген". Режиссер Йо Стромгрен. В ролях Анна Бегунова, Анна Кармакова, Екатерина Клочкова, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль, Игорь Теплов, Николай Кисличенко, Назар Сафонов.
Вечер
В 19:00 Александринский театр покажет спектакль "Человек = человек" по пьесе Бертольта Брехта "Что тот солдат, что этот". Режиссер Юрий Бутусов. В ролях: Дмитрий Лысенков, Игорь Волков, Сергей Паршин, Виталий Коваленко, Аркадий Волгин, Александра Большакова и Юлия Соколова.
В 19:00 в проекте "Большие гастроли" неделя национальных театров продолжится фантасмагорией "Бедный Акакий" по мотивам повести "Шинель" Гоголя театра кукол Республики Марий Эл.
В 19:00 в соцсетях МХТ имени А.П. Чехова можно посмотреть передачу "Линия жизни" с Авангардом Леонтьевым, который играет в художественном театре с 2004 года.
В 19:00 в "Геликон-опере" покажут "Летучую мышь" Иоганна Штрауса. Режиссер-постановщик Дмитрий Бертман.
В 19:00 Государственная Третьяковская галерея представит очередной выпуск из серии "История одного шедевра" о картине "Дама в голубом" Константина Сомова.
© РИА Новости / РИА НовостиРепродукция картины "Дама в голубом (Портрет Е. М. Мартыновой)", 1897-1900. Художник Константин Андреевич Сомов (1869-1939). Оригинал картины хранится в Государственной Третьяковской галерее.
Репродукция картины "Дама в голубом (Портрет Е. М. Мартыновой)", 1897-1900. Художник Константин Андреевич Сомов (1869-1939). Оригинал картины хранится в Государственной Третьяковской галерее.
В 19:00 МДТ – Театр Европы всех ждет на просмотр записи 2007 года открытого урока мастерской Льва Додина с участием педагогов: Валерия Галендеева, Михаила Александрова, Юрия Василькова, Юрия Хамутянского, Евгения Давыдова. Студенты курса: Семен Александровский, Елизавета Боярская, Дмитрий Волкострелов, Павел Грязнов, Анастасия Забирова, Екатерина Клеопина, Данила Козловский, Дмитрий Луговкин, Уршула Малка.
В 19:00 можно посмотреть спектакль театра Сатиры "Хомо Эректус" Юрия Полякова о сорванной свинг-вечеринке.
В 21:00 Венская опера покажет "Ариадну на Наксосе" Рихарда Штрауса в постановке Свена-Эрика Бехтольфа, дирижер Кристиан Тилеман.