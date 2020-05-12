Что смотреть онлайн 12 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Сегодня в Александринском театре можно увидеть запись спектакля Юрия Бутусова "Человек=Человек" по пьесе Брехта, в "Геликон-опере" "Летучую мышь" в постановке Дмитрия Бертмана, а в Московской филармонии концерт с участием Дениса Мацуева. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.