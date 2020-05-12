"На волю не выпустим!" О жизни "заложников" во время эпидемии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Еще несколько месяцев назад дельфинарии и океанариумы готовились к сезону. Эпидемия перечеркнула все планы — на доходы от продажи входных билетов рассчитывать не приходится. При этом оплату аренды, труда сотрудников и, главное, расходы на содержание животных никто не отменял. Чтобы спасти подопечных, пришлось залезть в долги. А выпускать питомцев на волю нельзя — они просто не выживут.

"Не хватает внимания"

Когда объявили режим самоизоляции, в дельфинарии города Набережные Челны денег в запасе не было. "Работаем мы круглый год. Больше всего получаем летом и в новогодние праздники. Если бы эпидемия настигла осенью, когда у нас обычно есть "подушка безопасности", было бы намного легче, — рассказывает директор Марсель Зарипов. — У нас шесть черноморских афалин и четыре морских котика. На них в месяц уходит больше 900 тысяч рублей".

Сейчас средств на корм совсем нет — дельфинарий уже задолжал поставщикам около миллиона рублей. "Животные едят только свежемороженую рыбу. У нас очень жесткие критерии. В месяц нужно порядка 1,7 тонны. Поставщики вошли в положение, но ведь и у них ограниченный запас прочности. А долги все копятся… — говорит Зарипов. — Помимо прочего, мы столкнулись с тем, что в ассортименте, который тоже не резиновый, нет нужной нам рыбы. Вообще, в рационе должно быть три типа рыбы — жирная, белковая, сухая. Ничего нельзя исключить. В нынешних условиях приходится подменять: например, сельдь на другой тип жирной рыбы, менее калорийный. Это, конечно, нежелательно".

Еще миллион — долг за электроэнергию и соль. "Мы не можем просто закрыть двери на замок и разойтись, дожидаясь лучших времен. За животными надо ухаживать, следить за качеством воды, в которой они находятся. Поскольку вода опресняется, ее нужно каждые десять-четырнадцать дней засаливать. В месяц на это требуется 20 тонн соли. Процесс очень энергозатратный".

Дельфинарий в Набережных Челнах — филиал анапского, который находится в поселке Большой Утриш. "Там наше головное предприятие. Через него и оформили кредит на зарплаты сотрудникам. Есть еще один филиал в Архипо-Осиповке — им тоже непросто. Что касается анапского дельфинария, они открыты только летом. На то, что заработают, живут до зимы, а потом берут кредит, — уточняет Марсель. — Мы же принимаем посетителей круглый год. Часть того, что получали зимой, отправляли в Анапу: на питание для животных".

По словам собеседника, ситуация в Анапе патовая: нет никакой ясности. "Они уже не смогут ни заработать, чтобы расплатиться с долгами, ни сделать запас на зиму".

Чтобы как-то удержаться на плаву, сотрудники дельфинария в Набережных Челнах начали транслировать в соцсетях еженедельные шоу с морскими животными. "Это абсолютно бесплатно. Но если кто-то хочет нам помочь, можно купить электронный билет за 200 рублей".

Уже состоялось шесть шоу. Собрали около 300 тысяч. "На первые трансляции был большой отклик, выходили "в эфир" два раза в неделю. Теперь только один — люди смотрят, но уже не так. Возможно, и в Анапе организуют что-то подобное. Но там есть дополнительные сложности. Их целевая аудитория — приезжие. Транслировать шоу для своих бессмысленно — пожертвований можно не ждать, у людей свои проблемы, — считает Зарипов. — Мы, к примеру, запустили в соцсетях рекламу с призывом о помощи, которую видели люди из разных городов, но больше всего отозвались именно местные".

Кроме того, удалось найти спонсора, который взял на попечение одного из питомцев — дельфиненка. "Средства, которые на него выделяют, распределяем на всех. Мы же не можем закупить рыбу только на одного. Для нас это существенная помощь. Также мы обратились в различные компании с предложением купить билет на шоу заранее, посмотреть можно будет, когда все это закончится. Стоимость снизили с 900 до 550 рублей. Так собрали еще почти триста тысяч".

Хотя "артисты" пока не работают на публику, тренироваться продолжают. "Они стали более раздражительными, у них нет настроения, поскольку им не хватает внимания. Тем не менее стараемся, чтобы животные не унывали. Работаем над новыми номерами — им нельзя без движения".

"Продержимся до конца мая"

В Санкт-Петербургском дельфинарии пока обходятся без долгов, но и там все в подвешенном состоянии. "Сотрудникам урезали зарплату на тридцать процентов. Основная нагрузка — на тех, кто непосредственно работает с животными, — тренеры, врачи. Всего у нас 14 животных — моржи, афалины, морские львы, белуха, — перечисляет директор Игорь Костов. — В сутки уходит 200 килограммов морепродуктов".

Для нормальной жизни дельфинарию нужно пять миллионов рублей в месяц. "У нас аренда космическая — 25 миллионов в год (а доход — пятьдесят). За март и апрель мы вычли из аренды 15 процентов. На случай, если наступят худшие времена. Так продержимся до конца мая. Если никакой поддержки не будет, платить по счетам не сможем. Рыбы для животных и зарплаты сотрудникам хватит на две декады июня".

Обращались к местным властям. Но пока в ответ лишь отписки. "Мы просили, признаюсь, помощь до конца года. Люди, выйдя из карантина, не побегут на шоу с животными. Кроме того, поменяются условия проведения массовых мероприятий — наверняка нужно будет соблюдать дистанцию, рассаживать людей через кресло. Все это в убыток. Поэтому нужно либо снижать расходы, либо субсидировать их", — разводит руками Костов.

Дельфинарий ежедневно ведет онлайн-трансляции в соцсетях. "Показываем, что происходит за кулисами: например, как готовят воду в бассейнах, как проходят тренировки. Приглашаем представителей науки, людей, которые участвовали в экспедициях. Видеозаписи сохраняются и после эфиров. Интерес есть: люди смотрят, активно комментируют".

Однако с пожертвованиями пока не очень — собрали всего 50 тысяч. "Честно говоря, мы и не рассчитывали на большее. Это скорее нужно нам, чтобы не выпасть совсем из медийного культурного поля".

По словам собеседника, в профессиональном сообществе идут разговоры об эвакуации животных за пределы России. "Никто не ждет сезона в Крыму, Сочи и так далее. Ситуация везде одинаково плохая. В ОАЭ, Саудовской Аравии, странах Азии этих животных ждут. Если нам не помогут, многие туда и отправятся. Это без вариантов, — уверен Игорь. — Мы все-таки рассчитываем на какой-то ответ властей. Понимаем, сейчас все в растерянности. А мы тут со своими дельфинами. Но ведь и это не терпит! Нельзя оставить животных без еды. Будем биться за них до конца".

Кризисная яма

В ярославском дельфинарии такая же плачевная ситуация. Там 11 крупных млекопитающих — белые киты, морские котики, афалины, моржи. Деньги на корм — на исходе.

"Есть проблемы с кредитами на зарплаты сотрудникам: дельфинарий не оформлен как отдельная организация. Сложности возникают из-за того, что он входит в загородный комплекс (здесь отель, спа, рестораны)", — объясняет РИА Новости помощник руководителя комплекса Вера Седова. В дельфинарии 150 сотрудников, сейчас работают только 20. Остальные — в отпуске за свой счет.

"Мы получаем много злых комментариев: "Зачем вы их у себя держите", "Отпустите на волю". Но люди не очень задумываются, как животные вообще оказались у нас. Они могли отбиться от стаи или, к примеру, остаться в одиночестве, поскольку их матери покинули лежбище. Так млекопитающие попадают в реабилитационный центр, а потом к нам. Есть особи, которых передали нам из других дельфинариев. Важно понять, что после того, как животные попадают в закрытое пространство, приспособиться к естественной среде они уже не смогут", — отмечает Седова.

Прокормить подопечных пока удается за счет продажи сертификатов в загородный комплекс. "Сейчас их можно купить за полцены. Только эта акция не действует на ресторанный комплекс, поскольку продукты подорожали. Если урежем и на это цены, вообще не выберемся из кризисной ямы".