Twitter будет маркировать записи с недостоверной информацией о COVID-19

"Наша цель - упростить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента. Начиная с сегодняшнего дня мы вводим новые маркировки и сообщения с предупреждением, которые будут предоставлять дополнительный контекст и информацию по некоторым твитам, содержащим спорную или вводящую в заблуждение информацию относительно COVID-19", - говорится в сообщении Twitter.