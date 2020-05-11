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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T23:00
https://ria.ru/20200511/1571294183.html
Twitter будет маркировать записи с недостоверной информацией о COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/150047/52/1500475249_0:0:3500:1969_1036x0_80_0_0_7f3405b1f7de609f14906f8c28f43572.jpg
РИА Новости

Twitter будет маркировать записи с недостоверной информацией о COVID-19

23:00 11.05.2020
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© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Социальная сеть Twitter сообщила, что с понедельника начинает маркировать записи, содержащие спорную или вводящую в заблуждение информацию о коронавирусе.
"Наша цель - упростить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента. Начиная с сегодняшнего дня мы вводим новые маркировки и сообщения с предупреждением, которые будут предоставлять дополнительный контекст и информацию по некоторым твитам, содержащим спорную или вводящую в заблуждение информацию относительно COVID-19", - говорится в сообщении Twitter.
Отмечается, что применение нового инструмента для борьбы с дезинформацией о коронавирусе коснется и "твитов, которые отправлялись до сегодняшнего дня". Меры будут приниматься в соответствии с категорией, под которую подпадает тот или иной твит: информация, вводящая в заблуждение; спорные или же непроверенные утверждения.
Предусмотрено, в частности, удаление твита, если содержащаяся в нем информация является ложной.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
Алена Водонаева
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19TwitterВ мире
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