Twitter будет маркировать записи с недостоверной информацией о COVID-19

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Социальная сеть Twitter сообщила, что с понедельника начинает маркировать записи, содержащие спорную или вводящую в заблуждение информацию о коронавирусе.
"Наша цель - упростить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента. Начиная с сегодняшнего дня мы вводим новые маркировки и сообщения с предупреждением, которые будут предоставлять дополнительный контекст и информацию по некоторым твитам, содержащим спорную или вводящую в заблуждение информацию относительно COVID-19", - говорится в сообщении Twitter.
Отмечается, что применение нового инструмента для борьбы с дезинформацией о коронавирусе коснется и "твитов, которые отправлялись до сегодняшнего дня". Меры будут приниматься в соответствии с категорией, под которую подпадает тот или иной твит: информация, вводящая в заблуждение; спорные или же непроверенные утверждения.
Предусмотрено, в частности, удаление твита, если содержащаяся в нем информация является ложной.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.