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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:28
https://ria.ru/20200511/1571293617.html
В Пензенской области от коронавируса вылечились еще 38 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Пензенской области от коронавируса вылечились еще 38 человек

22:28 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Еще 38 пациентов в понедельник выписаны после лечения от коронавируса в Пензенской области, общее число выздоровевших достигло 440, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 802 случая коронавируса, в том числе 38 за последние сутки. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Сегодня выписаны 38 пациентов. Итого выздоровевших - 440", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИван БелозерцевПензенская областьОбщество
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