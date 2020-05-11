В Пензенской области от коронавируса вылечились еще 38 человек

САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Еще 38 пациентов в понедельник выписаны после лечения от коронавируса в Пензенской области, общее число выздоровевших достигло 440, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 802 случая коронавируса, в том числе 38 за последние сутки. Скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Сегодня выписаны 38 пациентов. Итого выздоровевших - 440", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.