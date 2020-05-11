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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:26
https://ria.ru/20200511/1571293578.html
В Дагестане не видят оснований для снятия режима самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

В Дагестане не видят оснований для снятия режима самоизоляции

22:26 11.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
МАХАЧКАЛА, 11 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Дагестане будет продолжен из-за возможных осложнений, для его снятия пока нет оснований, заявил глава республики Владимир Васильев в своём видеообращении к гражданам региона, опубликованном в официальном аккаунте администрации правительства в Instagram.
"По части нашей дальнейшей жизни - она не меняется, те ограничения и требования, которые в последнее время соблюдались, дали результат. Мы ещё не добились улучшения, но мы уже видим стабилизацию. Сегодня у нас прошёл оперативный штаб и наш главный врач Роспотребнадзора внес мне представление о том, что нельзя отменять этот режим (самоизоляции - ред.). Пока у нас нет для этого оснований, слишком велика угроза дальнейшего осложнения ситуации и дополнительных потерь", - сказал Васильев.
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Глава республики попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, следовать тому порядку, который установлен, и соблюдать режим безопасности.
"По мере улучшения ситуации, а мы на это рассчитываем, исходя из тех тенденций, которые отслеживаем, безусловно, мы будем ослаблять режим контроля и ограничений", - отметил Васильев.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 2772 человек, из них 20 человек умерли, 968 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика ДагестанВладимир ВасильевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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