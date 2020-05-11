В Дагестане не видят оснований для снятия режима самоизоляции

МАХАЧКАЛА, 11 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Дагестане будет продолжен из-за возможных осложнений, для его снятия пока нет оснований, заявил глава республики Режим самоизоляции в Дагестане будет продолжен из-за возможных осложнений, для его снятия пока нет оснований, заявил глава республики Владимир Васильев в своём видеообращении к гражданам региона, опубликованном в официальном аккаунте администрации правительства в Instagram.

"По части нашей дальнейшей жизни - она не меняется, те ограничения и требования, которые в последнее время соблюдались, дали результат. Мы ещё не добились улучшения, но мы уже видим стабилизацию. Сегодня у нас прошёл оперативный штаб и наш главный врач Роспотребнадзора внес мне представление о том, что нельзя отменять этот режим (самоизоляции - ред.). Пока у нас нет для этого оснований, слишком велика угроза дальнейшего осложнения ситуации и дополнительных потерь", - сказал Васильев.

Глава республики попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, следовать тому порядку, который установлен, и соблюдать режим безопасности.

"По мере улучшения ситуации, а мы на это рассчитываем, исходя из тех тенденций, которые отслеживаем, безусловно, мы будем ослаблять режим контроля и ограничений", - отметил Васильев.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 2772 человек, из них 20 человек умерли, 968 выздоровели.