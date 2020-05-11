В Ленинградской области 12 мая откроются музеи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Музеи Музеи Ленинградской области начнут работу с 12 мая при условии обязательного ношения масок, сообщает пресс-служба областного правительства.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.

"В Ленинградской области с завтрашнего дня разрешено работать музеям. Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах пока самые строгие правила: экскурсии до пяти посетителей и только на улице", - сказано в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что кинотеатры начнут показы в Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском районах. "Но залы могут быть заполнены лишь наполовину. Во всех случаях ношение масок - обязательное условие", - сказано в сообщении.

Кроме того, с 12 мая будет восстановлены приемы стоматологов и детская вакцинация. Будут открыты предприятия торговли и сферы услуг, обслуживающий персонал которых будет обязан носить маски.

В Ленинградской области заболели коронавирусом 1566 человек, вылечились 450, умерли шесть человек.