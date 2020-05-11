Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:15
https://ria.ru/20200511/1571293366.html
В Ленинградской области 12 мая откроются музеи
https://cdn23.img.ria.ru/images/38979/14/389791401_0:601:2001:1726_1036x0_80_0_0_625a661a424e566580d8bf0193028c28.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области 12 мая откроются музеи

22:15 11.05.2020
765
© РИА Новости / Б.Манушин / Перейти в фотобанкЗимняя веранда
Зимняя веранда
© РИА Новости / Б.Манушин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Музеи Ленинградской области начнут работу с 12 мая при условии обязательного ношения масок, сообщает пресс-служба областного правительства.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
"В Ленинградской области с завтрашнего дня разрешено работать музеям. Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах пока самые строгие правила: экскурсии до пяти посетителей и только на улице", - сказано в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что кинотеатры начнут показы в Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском районах. "Но залы могут быть заполнены лишь наполовину. Во всех случаях ношение масок - обязательное условие", - сказано в сообщении.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 13:55Распространение нового коронавируса
Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19
Кроме того, с 12 мая будет восстановлены приемы стоматологов и детская вакцинация. Будут открыты предприятия торговли и сферы услуг, обслуживающий персонал которых будет обязан носить маски.
В Ленинградской области заболели коронавирусом 1566 человек, вылечились 450, умерли шесть человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Музыкант оркестра Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки Илдар Жалилов репетирует на балконе своего дома
10 мая, 16:21Распространение нового коронавируса
В Ленинградской области готовят выставку "Антология самоизоляции"
1330016
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Влад Соколовский
Влад Соколовский заразился коронавирусом
Врач скорой медицинской помощи возле больницы в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию
Ростовские власти считают преждевременным говорить о снятии ограничений
Бокс экстренной медицинской помощи в Ильинской больнице в Московской области
В Подмосковье отметили высокий уровень госпитализаций больных COVID-19
Астраханский кремль
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Пластические хирурги на операции
В Калининградской области продлили запрет на оказание плановой медпомощи
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В Пензенской области от коронавируса вылечились еще 38 человек
Контейнер для биоматериала
В Дагестане не видят оснований для снятия режима самоизоляции
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Евросоюз хочет определить новые цели для "Восточного партнерства"
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик
В Кабардино-Балкарии продлили режим самоизоляции
Женщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа
Конституционный совет Франции утвердил решение о продлении ЧП до 10 июля
Шашлык на мангале
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии продлили режим самоизоляции
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
02:42Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
Лента новостейМолния