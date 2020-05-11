В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову

"Кассандра Климкина" опять села в лужу. Бывший министр иностранных дел Украины в очередной раз опростоволосился, напророчив Крыму возвращение в "ридну нэньку" при одновременном совпадении двух условий, каждое из которых само по себе нереально", - сказал Молохов.

По его словам, Украина никогда не станет "витриной западного мира", на которую с надеждой будут смотреть крымчане, а полуостров никогда не будет "гирей" для России, на что так надеются " украинские горе-политики".