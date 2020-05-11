В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
Ранее Климкин назвал украинским СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию. Первое - продолжение санкционного давления на Россию, второе - желание крымчан вернуться в состав Украины.
"Кассандра Климкина" опять села в лужу. Бывший министр иностранных дел Украины в очередной раз опростоволосился, напророчив Крыму возвращение в "ридну нэньку" при одновременном совпадении двух условий, каждое из которых само по себе нереально", - сказал Молохов.
По его словам, Украина никогда не станет "витриной западного мира", на которую с надеждой будут смотреть крымчане, а полуостров никогда не будет "гирей" для России, на что так надеются " украинские горе-политики".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".