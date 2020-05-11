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2020-05-11T22:11
https://ria.ru/20200511/1571293312.html
В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову
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РИА Новости

В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову

22:11 11.05.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
Ранее Климкин назвал украинским СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию. Первое - продолжение санкционного давления на Россию, второе - желание крымчан вернуться в состав Украины.
"Кассандра Климкина" опять села в лужу. Бывший министр иностранных дел Украины в очередной раз опростоволосился, напророчив Крыму возвращение в "ридну нэньку" при одновременном совпадении двух условий, каждое из которых само по себе нереально", - сказал Молохов.
По его словам, Украина никогда не станет "витриной западного мира", на которую с надеждой будут смотреть крымчане, а полуостров никогда не будет "гирей" для России, на что так надеются " украинские горе-политики".
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинРеспублика КрымУкраинаВ мире
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