"Ребята должны знать, кто ковал Победу": сибиряк открыл в селе музей ВОВ
Житель сибирской деревни Иван-Озеро открыл небольшой музей Великой Отечественной войны в своем доме.
Педагог и краевед Михаил Сапижев решил почтить таким образом память предков, воевавших на фронте, и помочь молодому поколению сохранить память о героическом прошлом Родины.
Житель сибирской деревни Иван-Озеро открыл небольшой музей Великой Отечественной войны в своем доме.
Педагог и краевед Михаил Сапижев решил почтить таким образом память предков, воевавших на фронте, и помочь молодому поколению сохранить память о героическом прошлом Родины.
Выставка включает в себя оружие, обмундирование и другие предметы военного быта.
В течение многих лет Михаил искал предметы, иллюстрирующие жизнь во время войны.
Он собирал свою коллекцию у родственников, жителей деревни, во время путешествий. Каждый экспонат имеет уникальную историю.
Основатель музея также является гидом, сопровождая показ интересными и правдивыми историями военных лет.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.