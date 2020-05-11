"Ребята должны знать, кто ковал Победу": сибиряк открыл в селе музей ВОВ

Житель сибирской деревни Иван-Озеро открыл небольшой музей Великой Отечественной войны в своем доме. Педагог и краевед Михаил Сапижев решил почтить таким образом память предков, воевавших на фронте, и помочь молодому поколению сохранить память о героическом прошлом Родины.

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Выставка включает в себя оружие, обмундирование и другие предметы военного быта.

В течение многих лет Михаил искал предметы, иллюстрирующие жизнь во время войны.

Он собирал свою коллекцию у родственников, жителей деревни, во время путешествий. Каждый экспонат имеет уникальную историю.