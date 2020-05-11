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2020-05-11T22:09
https://ria.ru/20200511/1571292511.html
"Ребята должны знать, кто ковал Победу": сибиряк открыл в селе музей ВОВ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571292330_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_35df8766d24cf78c29e4eda476693d92.jpg
РИА Новости
"Ребята должны знать, кто ковал Победу": сибиряк открыл в селе музей ВОВ
Житель сибирской деревни Иван-Озеро открыл небольшой музей Великой Отечественной войны в своем доме. Педагог и краевед Михаил Сапижев решил почтить таким образом память предков, воевавших на фронте, и помочь молодому поколению сохранить память о героическом прошлом Родины.
2020-05-11T21:40
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=69781696&type=mp4
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"Ребята должны знать, кто ковал Победу": сибиряк открыл в селе музей ВОВ

21:40 11.05.2020 (обновлено: 22:09 11.05.2020)
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Житель сибирской деревни Иван-Озеро открыл небольшой музей Великой Отечественной войны в своем доме. Педагог и краевед Михаил Сапижев решил почтить таким образом память предков, воевавших на фронте, и помочь молодому поколению сохранить память о героическом прошлом Родины.
Выставка включает в себя оружие, обмундирование и другие предметы военного быта.
В течение многих лет Михаил искал предметы, иллюстрирующие жизнь во время войны.
Он собирал свою коллекцию у родственников, жителей деревни, во время путешествий. Каждый экспонат имеет уникальную историю.
Основатель музея также является гидом, сопровождая показ интересными и правдивыми историями военных лет.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Видео
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