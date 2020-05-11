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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:52
https://ria.ru/20200511/1571291559.html
Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563981905_0:89:2861:1698_1036x0_80_0_0_2775d0e8c348277b0cc3c769986ffadc.jpg
РИА Новости

Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики

20:52 11.05.2020
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© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
МАХАЧКАЛА, 11 мая - РИА Новости. Дагестан по ситуации с коронавирусом вышел на плато, также наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией, заявил глава республики Владимир Васильев.
"Ситуация сложная, мы только вышли на плато, то есть у нас рост начал переходить в такую горизонталь. У нас непростая ситуация не только с COVID, но и во многом очень сложный процесс идёт и по внебольничной пневмонии. Мы во многом повторяем, понятно, что масштабы не те, Москву, куда тоже приехали много людей из-за ее пределов - такое же произошло в Дагестане", - сказал Васильев в эфире канала "Россия 24".
По его словам, регион добился улучшения показателей по самоизоляции.
"Мы не сразу смогли объяснить широкому кругу нашей республики и не сумели с самого начало подключить тот режим, который сейчас работает. Я хочу поблагодарить дагестанцев, мы сейчас по режиму самоизоляции выглядим неплохо по округу (СКФО - ред.), да и в целом по России", - отметил глава региона.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 2772 человек, из них 20 умерли, 968 выздоровели.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанЗдоровье - ОбществоВладимир ВасильевОбщество
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