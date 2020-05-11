Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики

"Мы не сразу смогли объяснить широкому кругу нашей республики и не сумели с самого начало подключить тот режим, который сейчас работает. Я хочу поблагодарить дагестанцев, мы сейчас по режиму самоизоляции выглядим неплохо по округу (СКФО - ред.), да и в целом по России", - отметил глава региона.