Дагестан вышел на плато по коронавирусу, заявил глава республики

МАХАЧКАЛА, 11 мая - РИА Новости. Дагестан по ситуации с коронавирусом вышел на плато, также наблюдается рост заболевания внебольничной пневмонией, заявил глава республики Владимир Васильев.
"Ситуация сложная, мы только вышли на плато, то есть у нас рост начал переходить в такую горизонталь. У нас непростая ситуация не только с COVID, но и во многом очень сложный процесс идёт и по внебольничной пневмонии. Мы во многом повторяем, понятно, что масштабы не те, Москву, куда тоже приехали много людей из-за ее пределов - такое же произошло в Дагестане", - сказал Васильев в эфире канала "Россия 24".
По его словам, регион добился улучшения показателей по самоизоляции.
"Мы не сразу смогли объяснить широкому кругу нашей республики и не сумели с самого начало подключить тот режим, который сейчас работает. Я хочу поблагодарить дагестанцев, мы сейчас по режиму самоизоляции выглядим неплохо по округу (СКФО - ред.), да и в целом по России", - отметил глава региона.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 2772 человек, из них 20 умерли, 968 выздоровели.
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