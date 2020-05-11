Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T20:10
https://ria.ru/20200511/1571290561.html
Украинской экономике грозит тяжелая депрессия, считает депутат Рады
https://cdn24.img.ria.ru/images/155204/03/1552040378_0:101:2849:1704_1036x0_80_0_0_66922c74019f066d3d487462d272031f.jpg
РИА Новости

Украинской экономике грозит тяжелая депрессия, считает депутат Рады

20:10 11.05.2020
1603
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Правительство Украины объявило об ослаблении карантинных мер, но так и не представило конкретную программу выхода из кризиса, поэтому экономике страны грозит тяжелая и затяжная депрессия, считает сопредседатель парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
24 апреля, 17:29
Эксперт рассказал, зачем Саакашвили нужен Зеленскому
"В правительственном плане выхода из карантина опять картинки и предписания, как работать бизнесу и за что они будут штрафовать. Но на этих слайдах вообще отсутствуют какие-либо расчеты и конкретика по ключевым макропоказателям и отраслям промышленности. Нет упоминаний о том, какие меры будут приняты, чтобы защитить национальную экономику и помочь гражданам. Тем временем бизнесы разоряются, люди теряют работу, семьи беднеют, количество безработных растет. Украинской экономике грозит затяжная и тяжелая депрессия", – приводит слова Бойко сайт партии.
Политик отметил, что европейские страны давно начали программы поддержки экономики и финансовой помощи своим гражданам, в то время как на Украине "до сих пор нет адекватной цифры по количеству безработных", так как из-за карантина в страну вернулись трудовые мигранты и часть населения осталась без работы. Кроме того, по словам Бойко, отсутствуют прогнозные данные и системный анализ о потерях в отраслях, наиболее пострадавших от карантина. Также депутат отметил, что властям необходимо как можно скорее осуществить выплаты, обещанные медикам.
"Это не просто позор, это цинизм высшей меры, когда власть не может обеспечить обещанные выплаты медикам, людям, которые борются с коронавирусом и каждый день рискуют собой. Это вина нынешней безалаберной власти, причем всей её вертикали", – подытожил он.
Денежные купюры и монеты России и Украины
Вчера, 08:00
Российские деньги стабилизируют украинский бюджет
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице. Позднее Кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались. На Украине коронавирусом заболели 15 232 человека, из них 391 умер, 3060 выздоровели.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
29 марта, 20:13Распространение нового коронавируса
Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
95592205
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеЮрий БойкоВОЗУкраинаВ мире
Рекомендуем
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму заявили, что Климкин "сел в лужу" с прогнозами по полуострову
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко раскрыл статистику по пациентам в реанимации
Официальный интернет-портал государственных услуг
Портал госуслуг упал после обращения Путина
Сотрудник полиции
Организаторов массовой "вечеринки" в Подмосковье доставили в полицию
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Евросоюз хочет определить новые цели для "Восточного партнерства"
Митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел
Празднование 500-летия белорусского монастыря отложили из-за коронавируса
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 263
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
ВОЗ заявила, что большинство зараженных COVID-19 переносят болезнь тяжело
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
Саакашвили предрек грузинам голод из-за Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
Прохожие на одной из улиц в Волгограде
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Парикмахерская
В Калининградской области 12 мая откроют торговые центры и салоны красоты
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Эрдоган ввел комендантский час в 31 турецкой провинции
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
02:42Американский ветеран призвал не преуменьшать роль СССР во Второй мировой
02:31В Перу откроют бесплатный доступ к Мачу-Пикчу, чтобы оживить туризм
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
Лента новостейМолния