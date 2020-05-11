Эксперт: ключевой в выступлении Путина стала тема прямой помощи гражданам

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Одним из ключевых моментов сегодняшнего телеобращения к россиянам Владимира Путина стала тема прямой помощи гражданам. Об этом в комментарии РИА Новости сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Среди основных мер поддержки эксперт назвал помощь семьям с детьми.

"Это важная история, потому что очевидно, что у нас риск бедности выше у семей с детьми – и с маленьким детьми, и с детьми школьного возраста. Не то чтобы это было какое-то клеймо, но такой риск есть", – сказал Кирьян.

В частности, одна из мер поддержки предполагает единоразовую выплату с 1 июня 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для неработающих граждан, в том числе студентов). По 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, в которых родители временно потеряли работу.

Второй важнейшей темой Кирьян назвал условия кредитования предприятий фактически в обмен на сохранение занятости работников. Эти меры предполагают, что если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе с нее спишут, а если занятость сохранится на уровне не ниже 80% штатной численности, то спишут половину кредита и процентов по нему.

"Это такой довольно прямой сигнал, что государство готово поддержать, софинансировать сохранение рабочих мест, когда это не всегда просто работающим предприятиям. И такая мера в принципе сработает на работающие предприятия, то есть там, где не то чтобы нет возможности платить зарплату, а нет возможности или условий в текущем моменте платить ее в полном объеме", – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем.

Также среди ключевых тем сегодняшнего выступления президента РФ Кирьян назвал меры поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме. Также самозанятые получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не используя собственных средства.