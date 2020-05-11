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2020-05-11T20:06
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Эксперт: ключевой в выступлении Путина стала тема прямой помощи гражданам
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РИА Новости

Эксперт: ключевой в выступлении Путина стала тема прямой помощи гражданам

20:06 11.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЖенщина смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина по ситуации, связанной с распространением коронавируса
Женщина смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина по ситуации, связанной с распространением коронавируса
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Одним из ключевых моментов сегодняшнего телеобращения к россиянам Владимира Путина стала тема прямой помощи гражданам. Об этом в комментарии РИА Новости сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Среди основных мер поддержки эксперт назвал помощь семьям с детьми.
"Это важная история, потому что очевидно, что у нас риск бедности выше у семей с детьми – и с маленьким детьми, и с детьми школьного возраста. Не то чтобы это было какое-то клеймо, но такой риск есть", – сказал Кирьян.
В частности, одна из мер поддержки предполагает единоразовую выплату с 1 июня 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля (для неработающих граждан, в том числе студентов). По 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, в которых родители временно потеряли работу.
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Второй важнейшей темой Кирьян назвал условия кредитования предприятий фактически в обмен на сохранение занятости работников. Эти меры предполагают, что если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе с нее спишут, а если занятость сохранится на уровне не ниже 80% штатной численности, то спишут половину кредита и процентов по нему.
"Это такой довольно прямой сигнал, что государство готово поддержать, софинансировать сохранение рабочих мест, когда это не всегда просто работающим предприятиям. И такая мера в принципе сработает на работающие предприятия, то есть там, где не то чтобы нет возможности платить зарплату, а нет возможности или условий в текущем моменте платить ее в полном объеме", – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем.
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Также среди ключевых тем сегодняшнего выступления президента РФ Кирьян назвал меры поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме. Также самозанятые получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не используя собственных средства.
"Раньше после мер поддержки, предложенных и обсужденных по малому и среднему бизнесу, возникал вопрос: а что делать гражданам, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями без штата? Собственно, сегодня ответ на это был дан. Это тоже стало таким дополнительным механизмом поддержки тех, кто сегодня имеет меньше заказов, меньше работы, но хочет продолжать работать на себя, выплачивая в будущем налоги", – сказал Кирьян.
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