В Петербурге создали около шести тысяч мест для пациентов с коронавирусом

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированная под прием пациентов с внебольничной пневмонией и Covid-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. В стационарах В стационарах Санкт-Петербурга развернуто 5 925 коек для пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, которое в режиме видеоконференцсвязи провел президент России Владимир Путин

Отмечается, что Беглов проинформировал, что в Петербурге до 31 мая сохраняются все ранее введенные из-за угрозы распространения коронавируса запреты и ограничения. Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. С 12 мая жители Петербурга обязаны носить защитные маски и перчатки в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.

"Губернатор отметил, что в Петербурге развернуто 5 925 коек для лечения больных с COVID-19. Это на 10% больше, чем планировалось. Пациентов с COVID-19 лечат в 17 учреждениях здравоохранения. В их числе две федеральные клиники: Первый медицинский университет имени И.П. Павлова и Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что беременных пациенток с коронавирусной инфекцией кроме клинической инфекционной больницы имени Боткина принимает роддом №16, а контактных новорожденных – больница Святой Ольги.

Как сообщает пресс-служба, по итогам совещания Беглов поручил профильным вице-губернаторам и руководителям комитетов совместно с предпринимателями разработать до конца мая план действий, направленный на стабилизацию рынка труда, восстановление занятости и доходов населения, долгосрочное развитие экономики. Финансовому и экономическому блокам городского правительства губернатор также поручил проработать новые инструменты поддержки отраслей, которые не вошли в список пострадавших.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 7711 случаев заражения COVID-19. Умерли 56 человек. Выздоровел 1681 человек.