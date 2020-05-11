Эрдоган ввел комендантский час в 31 турецкой провинции

АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Четырехдневный комендантский час вводится в 31 провинции Турции с 16 до 19 мая в связи с эпидемией коронавируса, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"С 16 по 19 мая вновь вводится комендантский час. Он начнется с 0.00 субботы и продлится до 24.00 вторника", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
Он добавил, что для девяти турецких провинций (Адана, Диярбакыр, Мардин, Трабзон, Орду, Денизли, Кахраманмараш, Шанлыурфа, Текирдаг) снимается запрет на въезд и выезд, при этом он сохраняется в 16 провинциях, в том числе Анкаре и Стамбуле.
Как накануне сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, число выявленных случаев коронавируса в стране возросло за сутки более чем на 1,5 тысячи, скончались 47 пациентов, общее число заразившихся превысило 138 тысяч, а умерших достигло 3786.
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