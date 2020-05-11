Эрдоган ввел комендантский час в 31 турецкой провинции

АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Четырехдневный комендантский час вводится в 31 провинции Турции с 16 до 19 мая в связи с эпидемией коронавируса, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"С 16 по 19 мая вновь вводится комендантский час. Он начнется с 0.00 субботы и продлится до 24.00 вторника", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.