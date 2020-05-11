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2020-05-11T19:49
https://ria.ru/20200511/1571289788.html
Эрдоган ввел комендантский час в 31 турецкой провинции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569180087_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_2fe966457c9d0cad261ba3e45f5d5d5c.jpg
РИА Новости

Эрдоган ввел комендантский час в 31 турецкой провинции

19:34 11.05.2020 (обновлено: 19:49 11.05.2020)
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© РИА Новости / Сертач КаярМужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
© РИА Новости / Сертач Каяр
АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Четырехдневный комендантский час вводится в 31 провинции Турции с 16 до 19 мая в связи с эпидемией коронавируса, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Ранее в 31 провинции Турции, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье, вводился комендантский час 11-12, 18-19, 23-26 апреля, 1-3 и 9-10 мая.
"С 16 по 19 мая вновь вводится комендантский час. Он начнется с 0.00 субботы и продлится до 24.00 вторника", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
Он добавил, что для девяти турецких провинций (Адана, Диярбакыр, Мардин, Трабзон, Орду, Денизли, Кахраманмараш, Шанлыурфа, Текирдаг) снимается запрет на въезд и выезд, при этом он сохраняется в 16 провинциях, в том числе Анкаре и Стамбуле.
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