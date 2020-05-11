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2020-05-11T19:05
https://ria.ru/20200511/1571289047.html
В Британии почти в два раза увеличили штрафы за нарушение карантина
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570047125_0:272:3072:2000_1036x0_80_0_0_e9de2e2d9c069c563ac2e2166eaddafd.jpg
РИА Новости

В Британии почти в два раза увеличили штрафы за нарушение карантина

19:05 11.05.2020
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© REUTERS / Hannah MckayПолицейский в медицинской маске беседует с девушкой, выгуливающей собаку на Примроуз-Хилл Лондон, Великобритания
Полицейский в медицинской маске беседует с девушкой, выгуливающей собаку на Примроуз-Хилл Лондон, Великобритания
© REUTERS / Hannah Mckay
ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Штрафы за нарушение карантина будут повышены в Британии почти в два раза - до 100 фунтов стерлингов, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Полиция получила полномочия применять меры к нарушителям карантина по принятому в конце марта закону. Полицейские могут выписывать нарушителям штрафы в размере 60 фунтов стерлингов (его можно уплатить в течение 14 дней со "скидкой" в 50%) и 120 фунтов за повторное нарушение. Штраф за каждое последующее нарушение удваивается, максимальная сумма может достигать 960 фунтов стерлингов. Злостные нарушители отдаются под суд, который определяет для них наказание.
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"Новый увеличенный штраф для тех, кто нарушает карантин, составит 100 фунтов стерлингов или 50 фунтов, если его оплатить быстро (в течение 14 дней)... Он может возрасти (в случае нескольких повторных нарушений) до максимальной суммы в 3,6 тысячи фунтов", - сказал Джонсон, выступая в парламенте в понедельник.
Накануне премьер заявил, что власти сохранят карантинные меры в стране, но разрешат гражданам гулять на удалении от дома, загорать и сидеть поодиночке на газонах в парках и выходить на улицу для занятий спортом более одного раза в день. Правительство подтвердило, что все, кто не может работать дома - строители, люди, занятые на производстве, рабочие продовольственных предприятий, сотрудники служб логистики и доставки, а также исследователи в научных лабораториях - могут ездить на работу при соблюдении мер социального дистанцирования.
Также правительство призвало граждан не пользоваться общественным транспортом из-за опасности заражения коронавирусом. Людям предложено передвигаться пешком, на велосипедах или на собственных автомобилях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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