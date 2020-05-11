Путин поручил возместить расходы родным умерших в Крыму участников ВОВ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до начала ноября представить предложения по возмещению родственникам умерших в Крыму и Севастополе до 21 марта 2014 года участников Великой Отечественной войны расходов на надгробные памятники, сообщает сайт Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению возмещения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета родственникам инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, погибших (умерших) в Республике Крым и г. Севастополе до 21 марта 2014 г., расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробных памятников. Срок – 1 ноября 2020 года", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.