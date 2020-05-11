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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:04
https://ria.ru/20200511/1571280539.html
Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области выросло до 886
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области выросло до 886

16:04 11.05.2020
875
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 38, общее число заболевших COVID-19 составило 886, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
Утром в понедельник федеральный оперштаб сообщал о 41 новом случае. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 848.
"По оперативным данным, мы имеем еще 38 положительных тестов. Общее число зараженных составляет 886 человек", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
Из 886 заразившихся 152 человека выздоровели, четверо скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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