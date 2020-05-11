Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области выросло до 886

САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 38, общее число заболевших COVID-19 составило 886, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
Утром в понедельник федеральный оперштаб сообщал о 41 новом случае. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 848.
"По оперативным данным, мы имеем еще 38 положительных тестов. Общее число зараженных составляет 886 человек", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
Из 886 заразившихся 152 человека выздоровели, четверо скончались.
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