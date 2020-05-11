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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:08
https://ria.ru/20200511/1571280411.html
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
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РИА Новости

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

16:01 11.05.2020 (обновлено: 16:08 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрохожие в защитных масках на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Прохожие в защитных масках на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Прохожие в защитных масках на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Саидов признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Суд назначил штраф в одну тысячу рублей", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
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Суд установил, что накануне Саидов организовал раздачу продуктов питания на территории Сенного рынка, около молельной комнаты.
В суде Саидов пояснил, что он правоверный мусульманин и решил помочь своим соотечественникам, которые голодают, цели организовывать массовое скопление граждан у него не было.
Ранее сообщалось, что полиция задержала организатора мероприятия на Сенном рынке Саидова. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, он был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". Судом статья была переквалифицирована в ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ.
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Популярные комментарии
А в Москве почему не оштрафовали виновника давки в метро 15 апреля?
11 мая, 16:40
ИБИван Бездомный
1000000
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