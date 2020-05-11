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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:47
https://ria.ru/20200511/1571279815.html
В Шотландии опасаются всплеска числа заражений коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В Шотландии опасаются всплеска числа заражений коронавирусом

15:47 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Карантинные меры в Шотландии не будут ослаблены и остаются неизменными из-за опасности всплеска количества заражений COVID-19, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Накануне премьер Британии Борис Джонсон выступил с обращением к нации по итогам совещания правительства, на котором обсуждалась возможность смягчения карантина. Несмотря на ожидаемую многими частичную отмену ограничительных мер, правительство лишь разрешило людям с 13 мая гулять на удалении от дома, заниматься спортом более часа один раз в день и признало, что на работу могут выходить те, кто занят в сферах, в которых работать из дома невозможно: рабочие промышленных предприятий и строители.
"Я хотела бы подчеркнуть, что эти объявления (с которыми выступил Джонсон) не применимы к Шотландии. И не по политическим причинам, а потому, что шотландское правительство пока не уверено, что такие изменения в Шотландии сейчас можно делать безопасно и без риска утраты контроля над вирусом", - сказала Стерджен на пресс-конференции в понедельник.
По ее словам, карантинные меры в Шотландии остаются неизменными, и шотландцы не должны быть введены в заблуждение заявлениями из других регионов страны.
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"Люди не могут загорать и устраивать пикники... По нашим оценкам, угроза распространения (коронавируса) в Шотландии выше, чем в других частях страны", - добавила она.
Заявление Джонсона было воспринято как существенное ослабление карантина, однако озвученные им меры незначительны. Его раскритиковали власти регионов, против выступили почти все профсоюзы и оппозиция. При этом работа строек в стране с введением карантина не запрещалась, большинство строителей продолжало работать, а промпредприятия сами заявляли о намерении восстановить работу.
В настоящее время британцам рекомендовано работать дома, запрещено собираться компаниями более двух человек, выходить можно только за лекарствами, продуктами или для занятий спортом рядом с домом на один час в день.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никола СтердженКоронавирусыБорис ДжонсонШотландияВ мире
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