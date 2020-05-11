В Шотландии опасаются всплеска числа заражений коронавирусом

ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Карантинные меры в Карантинные меры в Шотландии не будут ослаблены и остаются неизменными из-за опасности всплеска количества заражений COVID-19, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен

Накануне премьер Британии Борис Джонсон выступил с обращением к нации по итогам совещания правительства, на котором обсуждалась возможность смягчения карантина. Несмотря на ожидаемую многими частичную отмену ограничительных мер, правительство лишь разрешило людям с 13 мая гулять на удалении от дома, заниматься спортом более часа один раз в день и признало, что на работу могут выходить те, кто занят в сферах, в которых работать из дома невозможно: рабочие промышленных предприятий и строители.

"Я хотела бы подчеркнуть, что эти объявления (с которыми выступил Джонсон) не применимы к Шотландии. И не по политическим причинам, а потому, что шотландское правительство пока не уверено, что такие изменения в Шотландии сейчас можно делать безопасно и без риска утраты контроля над вирусом", - сказала Стерджен на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, карантинные меры в Шотландии остаются неизменными, и шотландцы не должны быть введены в заблуждение заявлениями из других регионов страны.

"Люди не могут загорать и устраивать пикники... По нашим оценкам, угроза распространения (коронавируса) в Шотландии выше, чем в других частях страны", - добавила она.

Заявление Джонсона было воспринято как существенное ослабление карантина, однако озвученные им меры незначительны. Его раскритиковали власти регионов, против выступили почти все профсоюзы и оппозиция. При этом работа строек в стране с введением карантина не запрещалась, большинство строителей продолжало работать, а промпредприятия сами заявляли о намерении восстановить работу.

В настоящее время британцам рекомендовано работать дома, запрещено собираться компаниями более двух человек, выходить можно только за лекарствами, продуктами или для занятий спортом рядом с домом на один час в день.