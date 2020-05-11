Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок

МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Жители Мадрида с понедельника могут бесплатно получить в аптеках маски KN95 со степенью защиты FFP2, однако медики считают, что решение региональных властей о распределении масок среди всего населения в корне неверное.
Начиная с понедельника и в течение 15 последующих дней жители автономного сообщества Мадрид могут получить в аптеке две маски KN95, предъявив лишь свою медицинскую карту, говорится в сообщении регионального правительства. Еще 600 тысяч жителей, у которых нет государственной, но есть частная медицинская страховка, могут также это сделать при предъявлении документа, идентифицирующего личность.
В общей сложности власти сообщества Мадрид приобрели 14 миллионов масок KN95 на сумму 32 миллиона евро, половина партии уже доставлена, оставшаяся часть должна прибыть из Китая в ближайшие дни.
"Маски, которые будут раздаваться, соответствуют нормам Европейского союза. Это маски, которые можно повторно использовать, их не надо выбрасывать после первого раза, поскольку их износоустойчивость выше, чем хирургических масок. Срок действия – 48 часов подряд, то есть их можно использовать несколько раз в течение нескольких дней", - говорится в сообщении властей автономного сообщества Мадрид. Они рекомендуют использовать маски, когда нет возможности соблюдать необходимую социальную дистанцию в два метра.
На сегодняшний день в Испании обязательно носить маски лишь в общественном транспорте, однако столичные власти также хотят сделать их обязательными и в других общественных местах.
При этом мадридское правительство заверяет: решение обеспечить население бесплатными масками было принято после того, как необходимыми средствами защиты обеспечили медицинский персонал. "Раздача этого типа масок не затронет нужды в защите профессионалов, поскольку существуют достаточные запасы на складах сети мадридской службы здравоохранения, а также заказы на все виды материалов, которые будут получены в ближайшие дни, недели и месяцы", - заявили региональные власти.
Однако с решением мадридских властей раздавать маски FFP2 населению согласны далеко не все специалисты.
Врачи ряда мадридских больниц, Мадридское общество профилактической медицины и Испанское общество профилактической медицины написали письмо в департамент здравоохранения сообщества Мадрид, в котором напомнили о том, что массовое использование масок FFP2 не рекомендуется, поскольку "эта мера не подтверждена научными доказательствами, может запутать население и не будет способствовать контролю за заболеванием, а также может вновь поставить под угрозу безопасность и здоровье медицинского персонала". Врачи напомнили властям, что использование масок высокой защиты (FFP2, FFP3) населением не рекомендуют ни Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ни Всемирная организация здравоохранения.
Специалисты обратили внимание, что для эффективности маска должна быть правильно надета, что ее применение затрудняет дыхание, "дает фальшивое ощущение безопасности", в итоге ее использование приведет к тому, что люди будут чаще ее снимать и трогать лицо.
Кроме того, медики заявили, что нельзя раздавать маски населению в ситуации, когда нет гарантий бесперебойного обеспечения ими персонала больниц. "Начинается распределение 14 миллионов масок FFP2 между жителями Мадрида, а медсестры и физиотерапевты все еще без них. Через несколько дней мы увидим, как многие пациенты будут в лучших масках, чем мы", - говорится в сообщении профсоюза медсестер Мадрида (SATSE) в Twitter.
Ранее медицинские организации неоднократно сообщали, что маски со степенями защиты FFP2 и FFP3 "должны быть зарезервированы для медперсонала, которые работают с людьми, зараженными SARS-CoV-2". Об этом, в частности, говорилось в инструкции Генерального совета союзов фармацевтов от 16 апреля.
В инструкции минздрава также рекомендуется здоровым людям пользоваться гигиеническими масками, заболевшим – хирургическими, а масками повышенного уровня защиты – тем, кто контактирует с заболевшими. Пассажирам общественного транспорта минздрав также рекомендует пользоваться или гигиеническими, или хирургическими масками.
По официальным данным, с начала эпидемии в Мадриде заразились 11 600 медицинских работников, в Испании – более 48 тысяч, более 40 врачей, медсестер, медбратьев и санитаров умерли.
Испания занимает второго место в мире по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 (с начала эпидемии и по 11 мая – 227,5 тысячи человек), четвертое по количеству жертв (26,7 тысячи) – после США, Великобритании и Италии. На сегодняшний день выздоровели 137 тысяч человек.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.
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