Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок

МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Жители Жители Мадрида с понедельника могут бесплатно получить в аптеках маски KN95 со степенью защиты FFP2, однако медики считают, что решение региональных властей о распределении масок среди всего населения в корне неверное.

Начиная с понедельника и в течение 15 последующих дней жители автономного сообщества Мадрид могут получить в аптеке две маски KN95, предъявив лишь свою медицинскую карту, говорится в сообщении регионального правительства. Еще 600 тысяч жителей, у которых нет государственной, но есть частная медицинская страховка, могут также это сделать при предъявлении документа, идентифицирующего личность.

В общей сложности власти сообщества Мадрид приобрели 14 миллионов масок KN95 на сумму 32 миллиона евро, половина партии уже доставлена, оставшаяся часть должна прибыть из Китая в ближайшие дни.

"Маски, которые будут раздаваться, соответствуют нормам Европейского союза . Это маски, которые можно повторно использовать, их не надо выбрасывать после первого раза, поскольку их износоустойчивость выше, чем хирургических масок. Срок действия – 48 часов подряд, то есть их можно использовать несколько раз в течение нескольких дней", - говорится в сообщении властей автономного сообщества Мадрид. Они рекомендуют использовать маски, когда нет возможности соблюдать необходимую социальную дистанцию в два метра.

На сегодняшний день в Испании обязательно носить маски лишь в общественном транспорте, однако столичные власти также хотят сделать их обязательными и в других общественных местах.

При этом мадридское правительство заверяет: решение обеспечить население бесплатными масками было принято после того, как необходимыми средствами защиты обеспечили медицинский персонал. "Раздача этого типа масок не затронет нужды в защите профессионалов, поскольку существуют достаточные запасы на складах сети мадридской службы здравоохранения, а также заказы на все виды материалов, которые будут получены в ближайшие дни, недели и месяцы", - заявили региональные власти.

Однако с решением мадридских властей раздавать маски FFP2 населению согласны далеко не все специалисты.

Врачи ряда мадридских больниц, Мадридское общество профилактической медицины и Испанское общество профилактической медицины написали письмо в департамент здравоохранения сообщества Мадрид, в котором напомнили о том, что массовое использование масок FFP2 не рекомендуется, поскольку "эта мера не подтверждена научными доказательствами, может запутать население и не будет способствовать контролю за заболеванием, а также может вновь поставить под угрозу безопасность и здоровье медицинского персонала". Врачи напомнили властям, что использование масок высокой защиты (FFP2, FFP3) населением не рекомендуют ни Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ни Всемирная организация здравоохранения.

Специалисты обратили внимание, что для эффективности маска должна быть правильно надета, что ее применение затрудняет дыхание, "дает фальшивое ощущение безопасности", в итоге ее использование приведет к тому, что люди будут чаще ее снимать и трогать лицо.

Кроме того, медики заявили, что нельзя раздавать маски населению в ситуации, когда нет гарантий бесперебойного обеспечения ими персонала больниц. "Начинается распределение 14 миллионов масок FFP2 между жителями Мадрида, а медсестры и физиотерапевты все еще без них. Через несколько дней мы увидим, как многие пациенты будут в лучших масках, чем мы", - говорится в сообщении профсоюза медсестер Мадрида (SATSE) в Twitter

Ранее медицинские организации неоднократно сообщали, что маски со степенями защиты FFP2 и FFP3 "должны быть зарезервированы для медперсонала, которые работают с людьми, зараженными SARS-CoV-2". Об этом, в частности, говорилось в инструкции Генерального совета союзов фармацевтов от 16 апреля.

В инструкции минздрава также рекомендуется здоровым людям пользоваться гигиеническими масками, заболевшим – хирургическими, а масками повышенного уровня защиты – тем, кто контактирует с заболевшими. Пассажирам общественного транспорта минздрав также рекомендует пользоваться или гигиеническими, или хирургическими масками.

По официальным данным, с начала эпидемии в Мадриде заразились 11 600 медицинских работников, в Испании – более 48 тысяч, более 40 врачей, медсестер, медбратьев и санитаров умерли.

Испания занимает второго место в мире по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 (с начала эпидемии и по 11 мая – 227,5 тысячи человек), четвертое по количеству жертв (26,7 тысячи) – после США, Великобритании и Италии. На сегодняшний день выздоровели 137 тысяч человек.

Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.

Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.