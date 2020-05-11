Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:38
https://ria.ru/20200511/1571279680.html
Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570959420_0:323:2048:1475_1036x0_80_0_0_77e10104792293cce9a945ee0445f58d.jpg
РИА Новости

Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок

15:38 11.05.2020
2729
© РИА Новости / Елена ШестернинаОткрывшийся магазин в Мадриде
Открывшийся магазин в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Открывшийся магазин в Мадриде
МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Жители Мадрида с понедельника могут бесплатно получить в аптеках маски KN95 со степенью защиты FFP2, однако медики считают, что решение региональных властей о распределении масок среди всего населения в корне неверное.
Начиная с понедельника и в течение 15 последующих дней жители автономного сообщества Мадрид могут получить в аптеке две маски KN95, предъявив лишь свою медицинскую карту, говорится в сообщении регионального правительства. Еще 600 тысяч жителей, у которых нет государственной, но есть частная медицинская страховка, могут также это сделать при предъявлении документа, идентифицирующего личность.
В общей сложности власти сообщества Мадрид приобрели 14 миллионов масок KN95 на сумму 32 миллиона евро, половина партии уже доставлена, оставшаяся часть должна прибыть из Китая в ближайшие дни.
"Маски, которые будут раздаваться, соответствуют нормам Европейского союза. Это маски, которые можно повторно использовать, их не надо выбрасывать после первого раза, поскольку их износоустойчивость выше, чем хирургических масок. Срок действия – 48 часов подряд, то есть их можно использовать несколько раз в течение нескольких дней", - говорится в сообщении властей автономного сообщества Мадрид. Они рекомендуют использовать маски, когда нет возможности соблюдать необходимую социальную дистанцию в два метра.
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Вчера, 12:42Распространение нового коронавируса
Число жертв коронавируса в Испании снизилось до 123 человек за сутки
На сегодняшний день в Испании обязательно носить маски лишь в общественном транспорте, однако столичные власти также хотят сделать их обязательными и в других общественных местах.
При этом мадридское правительство заверяет: решение обеспечить население бесплатными масками было принято после того, как необходимыми средствами защиты обеспечили медицинский персонал. "Раздача этого типа масок не затронет нужды в защите профессионалов, поскольку существуют достаточные запасы на складах сети мадридской службы здравоохранения, а также заказы на все виды материалов, которые будут получены в ближайшие дни, недели и месяцы", - заявили региональные власти.
Однако с решением мадридских властей раздавать маски FFP2 населению согласны далеко не все специалисты.
Открывшийся магазин оптики в Мадриде
Вчера, 12:40Распространение нового коронавируса
Для половины жителей Испании ослабили карантинные меры
Врачи ряда мадридских больниц, Мадридское общество профилактической медицины и Испанское общество профилактической медицины написали письмо в департамент здравоохранения сообщества Мадрид, в котором напомнили о том, что массовое использование масок FFP2 не рекомендуется, поскольку "эта мера не подтверждена научными доказательствами, может запутать население и не будет способствовать контролю за заболеванием, а также может вновь поставить под угрозу безопасность и здоровье медицинского персонала". Врачи напомнили властям, что использование масок высокой защиты (FFP2, FFP3) населением не рекомендуют ни Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ни Всемирная организация здравоохранения.
Специалисты обратили внимание, что для эффективности маска должна быть правильно надета, что ее применение затрудняет дыхание, "дает фальшивое ощущение безопасности", в итоге ее использование приведет к тому, что люди будут чаще ее снимать и трогать лицо.
Кроме того, медики заявили, что нельзя раздавать маски населению в ситуации, когда нет гарантий бесперебойного обеспечения ими персонала больниц. "Начинается распределение 14 миллионов масок FFP2 между жителями Мадрида, а медсестры и физиотерапевты все еще без них. Через несколько дней мы увидим, как многие пациенты будут в лучших масках, чем мы", - говорится в сообщении профсоюза медсестер Мадрида (SATSE) в Twitter.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Ранее медицинские организации неоднократно сообщали, что маски со степенями защиты FFP2 и FFP3 "должны быть зарезервированы для медперсонала, которые работают с людьми, зараженными SARS-CoV-2". Об этом, в частности, говорилось в инструкции Генерального совета союзов фармацевтов от 16 апреля.
В инструкции минздрава также рекомендуется здоровым людям пользоваться гигиеническими масками, заболевшим – хирургическими, а масками повышенного уровня защиты – тем, кто контактирует с заболевшими. Пассажирам общественного транспорта минздрав также рекомендует пользоваться или гигиеническими, или хирургическими масками.
По официальным данным, с начала эпидемии в Мадриде заразились 11 600 медицинских работников, в Испании – более 48 тысяч, более 40 врачей, медсестер, медбратьев и санитаров умерли.
Испания занимает второго место в мире по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 (с начала эпидемии и по 11 мая – 227,5 тысячи человек), четвертое по количеству жертв (26,7 тысячи) – после США, Великобритании и Италии. На сегодняшний день выздоровели 137 тысяч человек.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
942209
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесМадрид (город)ИспанияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Эксперт: задержка строительства "Северного потока — 2" не угрожает ЕС
Прохожий в маске на Калужской площади в Москве
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Полиция Нидерландов
В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Женщина в защитной маске на Красной площади в Москве
Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко раскрыл статистику по пациентам в реанимации
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
Саакашвили предрек грузинам голод из-за Украины
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
В Шотландии опасаются всплеска числа заражений коронавирусом
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент РФ В. Путин
Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Китайские вирусологи раскрыли детали работы лаборатории в Ухане
Экспресс-диагностика на антитела
В Германии рассказали о сроках появления вакцины от COVID-19
Вид на международный аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме
Власти Италии рассказали о возможности восстановления авиасообщения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния