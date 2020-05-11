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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:31
https://ria.ru/20200511/1571279446.html
В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857799_0:286:3005:1976_1036x0_80_0_0_89714dd5501feb90df1eb9fb9cc941bb.jpg
РИА Новости

В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников

15:31 11.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Нарушение режима самоизоляции на майские праздники может спровоцировать вторую волну заболеваемости коронавирусом в России, которая может оказаться масштабнее первой, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.
"Такие действия могут спровоцировать вторую волну заболеваемости COVID-19. Причем, она может быть значительно масштабнее первой и принесет еще большие человеческие жертвы. То безрассудство, с которым отдельные граждане устраивают "майские гуляния", и попустительство со стороны региональных властей, может перечеркнуть неимоверные усилия, которые наша страна предприняла, выстраивая национальную систему противостояния смертельному заболеванию",- цитирует Мокрышеву пресс-служба.
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Специалист отметила, что сейчас необходимо ограничить контакты с людьми и оставаться дома. Однако вынужденное пребывание в режиме самоизоляции может привести к усугублению проблем с ожирением, поэтому важно соблюдать режим сна и бодрствования, правильно питаться и пить достаточное количество воды, подчеркнула эксперт.
"Нельзя забывать о физической активности. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Сочетание этих видов активности должно быть разумным. Этим рекомендациям можно следовать в домашних условиях при отсутствии специального оборудования и даже в ограниченном пространстве", - уточнила Мокрышева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНаталья МокрышеваКоронавирусыРоссийская академия наукОбщество
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