В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Нарушение режима самоизоляции на майские праздники может спровоцировать вторую волну заболеваемости коронавирусом в России, которая может оказаться масштабнее первой, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.
"Такие действия могут спровоцировать вторую волну заболеваемости COVID-19. Причем, она может быть значительно масштабнее первой и принесет еще большие человеческие жертвы. То безрассудство, с которым отдельные граждане устраивают "майские гуляния", и попустительство со стороны региональных властей, может перечеркнуть неимоверные усилия, которые наша страна предприняла, выстраивая национальную систему противостояния смертельному заболеванию",- цитирует Мокрышеву пресс-служба.
Специалист отметила, что сейчас необходимо ограничить контакты с людьми и оставаться дома. Однако вынужденное пребывание в режиме самоизоляции может привести к усугублению проблем с ожирением, поэтому важно соблюдать режим сна и бодрствования, правильно питаться и пить достаточное количество воды, подчеркнула эксперт.
"Нельзя забывать о физической активности. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Сочетание этих видов активности должно быть разумным. Этим рекомендациям можно следовать в домашних условиях при отсутствии специального оборудования и даже в ограниченном пространстве", - уточнила Мокрышева.
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