В больнице подтвердили поступление основателя проекта "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пациент Пациент Владимир Воронцов числится во второй хирургии 20-й больницы Москвы, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

Ранее адвокат основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что его подзащитный госпитализирован из изолятора временного содержания в 20-ю столичную больницу.

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", - отметил собеседник агентства.

В пятницу Тверской суд Москвы арестовал Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.