В больнице подтвердили поступление основателя проекта "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пациент Владимир Воронцов числится во второй хирургии 20-й больницы Москвы, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ерамишанцева.
Ранее адвокат основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что его подзащитный госпитализирован из изолятора временного содержания в 20-ю столичную больницу.
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", - отметил собеседник агентства.
В пятницу Тверской суд Москвы арестовал Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.