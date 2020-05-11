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2020-05-11T15:21
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В больнице подтвердили поступление основателя проекта "Омбудсмен полиции"
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РИА Новости

В больнице подтвердили поступление основателя проекта "Омбудсмен полиции"

15:21 11.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкОтделение в больнице
Отделение в больнице
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Отделение в больнице
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пациент Владимир Воронцов числится во второй хирургии 20-й больницы Москвы, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ерамишанцева.
Ранее адвокат основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что его подзащитный госпитализирован из изолятора временного содержания в 20-ю столичную больницу.
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"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", - отметил собеседник агентства.
В пятницу Тверской суд Москвы арестовал Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
Эмблема на форме сотрудника полиции
7 мая, 15:38
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Сергей БадамшинПроисшествия
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