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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:19
https://ria.ru/20200511/1571279042.html
В Марий Эл зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Марий Эл зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом

15:19 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Двадцать девять пациентов, переболевших коронавирусом, выписаны из больниц в Марий Эл за минувшие сутки, диагноз COVID-19 поставлен 25 жителям региона, сообщает оперштаб республики.
"Официальная информация по Республике Марий Эл на 11 мая 2020 года: 25 новых случаев заболевания, 29 человек выписаны в связи с выздоровлением. Итого 928 заболевших, 623 человека выписаны в связи с выздоровлением, 5 человек умерло", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным регионального министерства здравоохранения, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находится 271 человек.
"В тяжелом состоянии – 75 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 193, в состоянии легкой степени тяжести – 3 пациента. В кислородной поддержке нуждаются 100 человек. 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении минздрава.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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