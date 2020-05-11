В Марий Эл зафиксировали 25 новых случаев заражения коронавирусом

Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Двадцать девять пациентов, переболевших коронавирусом, выписаны из больниц в Двадцать девять пациентов, переболевших коронавирусом, выписаны из больниц в Марий Эл за минувшие сутки, диагноз COVID-19 поставлен 25 жителям региона, сообщает оперштаб республики.

"Официальная информация по Республике Марий Эл на 11 мая 2020 года: 25 новых случаев заболевания, 29 человек выписаны в связи с выздоровлением. Итого 928 заболевших, 623 человека выписаны в связи с выздоровлением, 5 человек умерло", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным регионального министерства здравоохранения, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находится 271 человек.

"В тяжелом состоянии – 75 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 193, в состоянии легкой степени тяжести – 3 пациента. В кислородной поддержке нуждаются 100 человек. 5 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении минздрава.