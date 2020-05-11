Число случаев заражения коронавирусом в Чувашии превысило 1,2 тысячи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 76 жителей Чувашии, общее количество заболевших составляет 1220 человек, сообщает минздрав региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 1144 случая заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек скончались.
"По данным на 11 мая в Чувашии зарегистрировано 1220 случаев COVID-19, 76 их них за последние сутки. Наибольшее количество заболевших - 392 - в Чебоксарах, 102 - в Ядринском районе, 66 - в Новочебоксарске, 65 - в Чебоксарском районе, 62 - в Порецком районе", - сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
Из пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 302 человека выздоровели, из них 107 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.
"Под наблюдением находится 1203 человека. Из них 367 человек изолированы в домашних условиях; на стационарном лечении - 829 человек с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, включая 26 детей. В обсервационном отделении "Лесная сказка" находится 7 человек", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.