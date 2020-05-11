Число случаев заражения коронавирусом в Чувашии превысило 1,2 тысячи

Из пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 302 человека выздоровели, из них 107 сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.

"Под наблюдением находится 1203 человека. Из них 367 человек изолированы в домашних условиях; на стационарном лечении - 829 человек с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, включая 26 детей. В обсервационном отделении "Лесная сказка" находится 7 человек", - отмечается в сообщении.