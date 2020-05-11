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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:10
https://ria.ru/20200511/1571278767.html
Зеленский выступил за введение кредитных каникул для малого бизнеса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568213165_0:0:3006:1692_1036x0_80_0_0_cae4c9d568711f384560c40353618428.jpg
РИА Новости

Зеленский выступил за введение кредитных каникул для малого бизнеса

15:10 11.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса заявил, что нужно предоставить кредитные каникулы малому и микробизнесу в стране.
Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.
"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.
На совещании премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.
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"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - цитирует Шмыгаля пресс-служба.
Премьер-министр также сообщил на совещании, что, по информации Государственного центра занятости, в мае зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, кабинет министров выделил 6 миллиардов гривен (около 223,5 миллиона долларов по курсу Нацбанка) из Фонда борьбы с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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