Зеленский выступил за введение кредитных каникул для малого бизнеса

КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса заявил, что нужно предоставить кредитные каникулы малому и микробизнесу в стране.

Власти Украины с понедельника ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за общенационального карантина в связи с коронавирусом. Среди прочего, в стране начинают работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

На совещании премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - цитирует Шмыгаля пресс-служба.

Премьер-министр также сообщил на совещании, что, по информации Государственного центра занятости, в мае зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, кабинет министров выделил 6 миллиардов гривен (около 223,5 миллиона долларов по курсу Нацбанка) из Фонда борьбы с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.