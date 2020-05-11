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2020-05-11T15:05
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В Польше задержали граждан Таджикистана, вербовавших террористов
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РИА Новости

В Польше задержали граждан Таджикистана, вербовавших террористов

15:05 11.05.2020
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Граждан Таджикистана, вербовавших террористов, задержали в Польше, сообщил журналистам представитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.
"На основании материалов, собранных Агентством внутренней безопасности (ABW), пограничники задержали четырех граждан Таджикистана, вербовавших других лиц для действий террористического характера", - говорится в сообщении.
Из материалов ABW следует, что задержанные 7 мая иностранцы "вели на территории Республики Польша действия по вербовке обращенных в ислам граждан для проведения мероприятий террористического характера".
"Собранный материал доказывает, что задержанные люди сочувствуют и поддерживают деятельность террористической организации - так называемого "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена в РФ)".
Иностранцы были помещены в охраняемый пограничный центр для высылки и внесения их в список нежелательных лиц на территории Польши и Шенгенской зоны.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоПольшаТаджикистанВ мире
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