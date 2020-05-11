В Польше задержали граждан Таджикистана, вербовавших террористов

ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Граждан Граждан Таджикистана , вербовавших террористов, задержали в Польше , сообщил журналистам представитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

"На основании материалов, собранных Агентством внутренней безопасности (ABW), пограничники задержали четырех граждан Таджикистана, вербовавших других лиц для действий террористического характера", - говорится в сообщении.

Из материалов ABW следует, что задержанные 7 мая иностранцы "вели на территории Республики Польша действия по вербовке обращенных в ислам граждан для проведения мероприятий террористического характера".

"Собранный материал доказывает, что задержанные люди сочувствуют и поддерживают деятельность террористической организации - так называемого "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена в РФ)".