В Польше задержали граждан Таджикистана, вербовавших террористов

ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Граждан Таджикистана, вербовавших террористов, задержали в Польше, сообщил журналистам представитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.
"На основании материалов, собранных Агентством внутренней безопасности (ABW), пограничники задержали четырех граждан Таджикистана, вербовавших других лиц для действий террористического характера", - говорится в сообщении.
Из материалов ABW следует, что задержанные 7 мая иностранцы "вели на территории Республики Польша действия по вербовке обращенных в ислам граждан для проведения мероприятий террористического характера".
"Собранный материал доказывает, что задержанные люди сочувствуют и поддерживают деятельность террористической организации - так называемого "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена в РФ)".
Иностранцы были помещены в охраняемый пограничный центр для высылки и внесения их в список нежелательных лиц на территории Польши и Шенгенской зоны.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России