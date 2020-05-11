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2020-05-11T14:55
https://ria.ru/20200511/1571278229.html
Саакашвили предрек грузинам голод из-за Украины
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РИА Новости

Саакашвили предрек грузинам голод из-за Украины

14:55 11.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ, экс-президент Грузии заявил, что Тбилиси нуждается в Киеве. Такое мнение он выразил в эфире телеканала Mtavari Arxi.
"Мы должны не забывать, что, исходя из размеров, скорее Грузия нуждается в Украине, нежели наоборот", — сказал он.
По словам Саакашвили, большую часть продуктов, в частности зерновые, мясо и молоко, Грузия закупает у Украины, которая, в свою очередь, является крупнейшим рынком сбыта для страны.
"Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии погибнут от голода", — заключил он.
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Несколько дней назад Саакашвили назначили на пост исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия отозвала посла из Киева, в МИД страны при этом подчеркнули, что не намерены разрывать дипотношения с Украиной. В свою очередь глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили является гражданином Украины, и "ни одно государство мира не может указывать", куда его назначать.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из которых его заочно осудили. Весной 2015 года он получил украинское гражданство и тогдашним президентом Украины Петром Порошенко был назначен губернатором Одесской области. Однако в конце 2016 года Саакашвили уволили с поста из-за ухудшения экономических показателей в регионе, а в июле 2017-го Порошенко лишил его гражданства.
В феврале 2018 года украинские власти выслали Саакашвили в Польшу, откуда он прорвался на Украину осенью того же года. В мае прошлого года Владимир Зеленский вернул одесскому экс-губернатору украинское гражданство, после чего тот вернулся в страну.
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Ситуация на УкраинеМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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