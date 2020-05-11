Жителям Украины пытаются изменить идентичность, заявил эксперт

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом, является примером того, как жителям Украины пытаются изменить идентичность и самосознание и навязать им новых героев – украинских националистов, заявил РИА Новости член президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.
Ранее Климкин в эфире Еспресо.TV заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. По его мнению, Россия якобы использует этот день, "чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", тогда как подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне основан на принципе "никогда снова".
"Я это расцениваю с научной точки зрения как изменение исторической памяти, когда оно поставлено как цель, а в качестве стратегической цели поставлено изменение идентичности жителей Украины. Естественно, если у них будет изменена историческая память, то у них будут другие герои, другие исторические даты, другие памятники. И идентичность, и самосознание, и отношение ко всему у них будут совершенно другими, включая и отношения к нашей стране", - считает Безпалько.
По его словам, аргументы Климкина не выдерживают никакой критики, "потому что все республики, за исключением Белоруссии, отказались от наследия СССР ради того, чтобы не нести долговое бремя".
"А что касается Украины, то в последние годы, начиная с Оранжевой революции, там стремительно меняется идеология в сторону украинского национализма, который во время Великой Отечественной войны был одной из сил, которую использовала гитлеровская Германия. Поэтому если героями считать Шухевича, Бандеру и остальных, то для тех, кто разделяет идеологию украинского национализма, естественно, 9 мая – день траура, неважно, воевали они или нет", - отметил эксперт.
Что касается ссылки на подход Европы, то, как подчеркнул собеседник агентства, это ссылка неправомочна, так как Украина не является западноевропейской страной.
"В целом в рядах Вермахта и СС сражалось много добровольцев из европейских стран, очень большое количество западноевропейских стран к России относилось негативно, как перед войной, так и в течение… Эти самые страны и подталкивали Германию к войне с СССР", - добавил Безпалько.
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