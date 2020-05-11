Жителям Украины пытаются изменить идентичность, заявил эксперт

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Заявление экс-главы Заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом, является примером того, как жителям Украины пытаются изменить идентичность и самосознание и навязать им новых героев – украинских националистов, заявил РИА Новости член президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько

Ранее Климкин в эфире Еспресо.TV заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. По его мнению, Россия якобы использует этот день, "чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", тогда как подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне основан на принципе "никогда снова".

"Я это расцениваю с научной точки зрения как изменение исторической памяти, когда оно поставлено как цель, а в качестве стратегической цели поставлено изменение идентичности жителей Украины. Естественно, если у них будет изменена историческая память, то у них будут другие герои, другие исторические даты, другие памятники. И идентичность, и самосознание, и отношение ко всему у них будут совершенно другими, включая и отношения к нашей стране", - считает Безпалько.

По его словам, аргументы Климкина не выдерживают никакой критики, "потому что все республики, за исключением Белоруссии , отказались от наследия СССР ради того, чтобы не нести долговое бремя".

"А что касается Украины, то в последние годы, начиная с Оранжевой революции, там стремительно меняется идеология в сторону украинского национализма, который во время Великой Отечественной войны был одной из сил, которую использовала гитлеровская Германия. Поэтому если героями считать Шухевича, Бандеру и остальных, то для тех, кто разделяет идеологию украинского национализма, естественно, 9 мая – день траура, неважно, воевали они или нет", - отметил эксперт.

Что касается ссылки на подход Европы, то, как подчеркнул собеседник агентства, это ссылка неправомочна, так как Украина не является западноевропейской страной.