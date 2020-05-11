В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Смерть еще одной медсестры, у которой было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, подтверждена в Смерть еще одной медсестры, у которой было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, подтверждена в Санкт-Петербурге , сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия (по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021) подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника – медсестры одной из городских поликлиник", - говорится в сообщении.

Также комиссия подтвердила смерть еще двух пациентов с коронавирусом: женщины 69 и 86 лет скончались в Клинической инфекционной больнице имени С.П.Боткина и Городской многопрофильной больнице №2.

"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию и ожирение. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19", - отмечается в сообщении.

Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн. 5 мая сообщалось, что скончался врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, а также медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова, две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа. В апреле скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий, который более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Также скончался заведующий нейрохирургическим отделением №2 Александровской больницы Алексей Филиппов.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 7711 случаев заражения COVID-19. Умерло 56 человек. Выздоровело 1681 человек.