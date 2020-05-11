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Глава ЛНР поздравил жителей ДНР с Днем республики
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РИА Новости

Глава ЛНР поздравил жителей ДНР с Днем республики

14:46 11.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики с шестой годовщиной образования ДНР.
День республики в ДНР отмечается 11 мая. В этот день в 2014 году в Донецкой области состоялся референдум о самоопределении региона, организованный сторонниками федерализации. В соседней самопровозглашенной Луганской народной республике референдум о самоопределении также прошёл 11 мая.
"Сегодня ДНР отмечает шестую годовщину со дня образования! Нас связывают не только земля Донбасса и многовековые узы дружбы, мы едины в стремлении жить в свободном государстве. На пути становления и интеграции с Россией мы идем плечом к плечу. Желаю Донецкому краю благополучия и мира" - написал Пасечник в Twitter.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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