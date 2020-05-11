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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:45
https://ria.ru/20200511/1571277829.html
В Карабахе до 11 июня продлили режим ЧС из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_0:136:3158:1912_1036x0_80_0_0_5d53ca9a214adae991678f41fde4c3d3.jpg
РИА Новости

В Карабахе до 11 июня продлили режим ЧС из-за коронавируса

14:45 11.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи . Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, веденный с 12 апреля из-за коронавирусной инфекции, продлен до вечера 11 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе лидера Карабаха.
Ранее карабахский лидер Бако Саакян ввел в рамках борьбы с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать с 12 апреля по 12 мая. По последним данным минздрава Карабаха, в непризнанной республике выявлены 14 случаев COVID-19, восемь пациентов уже выздоровели.
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"Учитывая, что чрезвычайная ситуация, возникшая в Республике Арцах (самоназвание Карабаха) из-за новой коронавирусной инфекции продолжает угрожать жизни и здоровью населения и может привести к нарушению естественных условий жизнедеятельности людей, период чрезвычайной ситуации продлен на 30 дней, начиная с 22:00 (21:00 мск) 12 мая до 22:00 11 июня", - говорится в указе, размещенном на сайте президента Карабаха.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нагорный КарабахВ мире
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