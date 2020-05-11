В Карабахе до 11 июня продлили режим ЧС из-за коронавируса

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в непризнанной Режим чрезвычайной ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике , веденный с 12 апреля из-за коронавирусной инфекции, продлен до вечера 11 июня, сообщили в понедельник в пресс-службе лидера Карабаха.

Ранее карабахский лидер Бако Саакян ввел в рамках борьбы с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать с 12 апреля по 12 мая. По последним данным минздрава Карабаха, в непризнанной республике выявлены 14 случаев COVID-19, восемь пациентов уже выздоровели.

"Учитывая, что чрезвычайная ситуация, возникшая в Республике Арцах (самоназвание Карабаха) из-за новой коронавирусной инфекции продолжает угрожать жизни и здоровью населения и может привести к нарушению естественных условий жизнедеятельности людей, период чрезвычайной ситуации продлен на 30 дней, начиная с 22:00 (21:00 мск) 12 мая до 22:00 11 июня", - говорится в указе, размещенном на сайте президента Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.