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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:39
https://ria.ru/20200511/1571277756.html
Китайские вирусологи раскрыли детали работы лаборатории в Ухане
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277708_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_2e9516d98bedc46ec3430a93778b1ebd.jpg
РИА Новости

Китайские вирусологи раскрыли детали работы лаборатории в Ухане

14:44 11.05.2020 (обновлено: 15:39 11.05.2020)
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© AFP 2020 / Hector RetamalЗдание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
© AFP 2020 / Hector Retamal
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники Института вирусологии в Ухане рассказали об особенностях работы лаборатории с самой высокой степенью биобезопасности. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Там исследуются наиболее опасные микроорганизмы. По словам директора лаборатории Юань Чжимина, руководство и сотрудники принимают все меры предосторожности, чтобы ни один вирус не проник наружу.
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Так, для сотрудников действуют строгие правила обращения с отходами и инфекционными материалами. Все ученые, работающие с ними, ежегодно проходят углубленное медобследование, им измеряют артериальное давление и температуру.
Также существует специальный центр мониторинга, который отслеживает каждый вход и выход из лаборатории. В частности, этот отдел следит за тем, чтобы никто не находился в помещении один.
Юань Чжимин подчеркнул, что циркулирующий внутри института воздух не может выйти наружу из-за технологии отрицательного давления. Другие материалы, которые покидают стены лаборатории, проходят температурную обработку и воздействие высоким давлением перед тем, как их утилизацией займутся компании, обладающие государственной лицензией на такую работу.
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В мае президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом не исключает лабораторное происхождение коронавируса COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть доказательства сокрытия китайскими властями ситуации с коронавирусом.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоКоронавирусыДональд ТрампКитайУханьСШАВ мире
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