Китайские вирусологи раскрыли детали работы лаборатории в Ухане

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники Института вирусологии в Сотрудники Института вирусологии в Ухане рассказали об особенностях работы лаборатории с самой высокой степенью биобезопасности. Об этом сообщает издание South China Morning Post

Там исследуются наиболее опасные микроорганизмы. По словам директора лаборатории Юань Чжимина, руководство и сотрудники принимают все меры предосторожности, чтобы ни один вирус не проник наружу.

Так, для сотрудников действуют строгие правила обращения с отходами и инфекционными материалами. Все ученые, работающие с ними, ежегодно проходят углубленное медобследование, им измеряют артериальное давление и температуру.

Также существует специальный центр мониторинга, который отслеживает каждый вход и выход из лаборатории. В частности, этот отдел следит за тем, чтобы никто не находился в помещении один.

Юань Чжимин подчеркнул, что циркулирующий внутри института воздух не может выйти наружу из-за технологии отрицательного давления. Другие материалы, которые покидают стены лаборатории, проходят температурную обработку и воздействие высоким давлением перед тем, как их утилизацией займутся компании, обладающие государственной лицензией на такую работу.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом не исключает лабораторное происхождение коронавируса COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть доказательства сокрытия китайскими властями ситуации с коронавирусом.

Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.