Помпео не исключил версию о появлении коронавируса в лаборатории

ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверенности в происхождении COVID-19 у США нет, но вирус мог появиться в лаборатории. По утверждению Помпео, эти два заявления не противоречат друг другу.
"Все эти заявления полностью последовательны... Люди смотрят на один и тот же комплекс данных и получают разный уровень уверенности", - заявил Помпео на пресс-конференции.
"У нас нет уверенности, и есть значительное количество данных о том, что вирус мог произойти из лаборатории. Оба утверждения могут быть верными, я их оба высказывал", - заявил Помпео.
Ранее офис директора национальной разведки США заявил, что вирус, скорее всего, не был создан искусственно. При этом офис, координирующий 17 разведывательных ведомств, не стал говорить о возможности того, что вирус "убежал" из лаборатории Института вирусологии в Ухане, на что не раз намекал Помпео.
Ранее президент США Дональд Трамп и Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. КНР обвинения отрицает.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.