Помпео не исключил версию о появлении коронавируса в лаборатории

"Все эти заявления полностью последовательны... Люди смотрят на один и тот же комплекс данных и получают разный уровень уверенности", - заявил Помпео на пресс-конференции.

"У нас нет уверенности, и есть значительное количество данных о том, что вирус мог произойти из лаборатории. Оба утверждения могут быть верными, я их оба высказывал", - заявил Помпео.