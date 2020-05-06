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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:47
https://ria.ru/20200506/1571046023.html
Помпео не исключил версию о появлении коронавируса в лаборатории
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_fa83cece26372165c090b45a86a3c82b.jpg
РИА Новости

Помпео не исключил версию о появлении коронавируса в лаборатории

17:46 06.05.2020 (обновлено: 17:47 06.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверенности в происхождении COVID-19 у США нет, но вирус мог появиться в лаборатории. По утверждению Помпео, эти два заявления не противоречат друг другу.
"Все эти заявления полностью последовательны... Люди смотрят на один и тот же комплекс данных и получают разный уровень уверенности", - заявил Помпео на пресс-конференции.
"У нас нет уверенности, и есть значительное количество данных о том, что вирус мог произойти из лаборатории. Оба утверждения могут быть верными, я их оба высказывал", - заявил Помпео.
Ранее офис директора национальной разведки США заявил, что вирус, скорее всего, не был создан искусственно. При этом офис, координирующий 17 разведывательных ведомств, не стал говорить о возможности того, что вирус "убежал" из лаборатории Института вирусологии в Ухане, на что не раз намекал Помпео.
Ранее президент США Дональд Трамп и Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. КНР обвинения отрицает.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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