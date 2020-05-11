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2020-05-11T14:41
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Глава ЛНР назвал референдум 2014 года в Донбассе знаковым событием
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РИА Новости

Глава ЛНР назвал референдум 2014 года в Донбассе знаковым событием

14:41 11.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖитель Донбасса голосует на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Житель Донбасса голосует на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Житель Донбасса голосует на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал знаковым событием референдум в Донбассе 2014 года.
Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской области состоялся референдум о самоопределении регионов, организованный сторонниками федерализации.
"Прошло шесть лет со дня знакового события, предопределившего зарождение новых суверенных государств – Луганской и Донецкой республик. 11 мая 2014 года народ Донбасса, воспользовавшись правом на самоопределение и свободу слова, выбрал свой путь независимости и интеграции с Россией" - написал Пасечник в Twitter.
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