Глава ЛНР назвал референдум 2014 года в Донбассе знаковым событием

ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал знаковым событием референдум в Донбассе 2014 года.
Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской области состоялся референдум о самоопределении регионов, организованный сторонниками федерализации.
"Прошло шесть лет со дня знакового события, предопределившего зарождение новых суверенных государств – Луганской и Донецкой республик. 11 мая 2014 года народ Донбасса, воспользовавшись правом на самоопределение и свободу слова, выбрал свой путь независимости и интеграции с Россией" - написал Пасечник в Twitter.
Сегодня ДНР отмечает 6-ю годовщину со дня образования! Нас связывают не только земля Донбасса и многовековые узы дружбы, мы едины в стремлении жить в свободном государстве. На пути становления и интеграции с Россией мы идем плечом к плечу. Желаю Донецкому краю благополучия и мира pic.twitter.com/GxOn0qO9wr— Леонид Пасечник (@glavalnr) May 11, 2020