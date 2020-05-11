Глава ЛНР назвал референдум 2014 года в Донбассе знаковым событием

Сегодня ДНР отмечает 6-ю годовщину со дня образования! Нас связывают не только земля Донбасса и многовековые узы дружбы, мы едины в стремлении жить в свободном государстве. На пути становления и интеграции с Россией мы идем плечом к плечу. Желаю Донецкому краю благополучия и мира pic.twitter.com/GxOn0qO9wr