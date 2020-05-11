В Волгограде проверят сообщения о работе врачей с наволочками на голове

ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Комитет здравоохранения Волгоградской области начал проверку опубликованного в СМИ видео о том, что врачи в инфекционном госпитале работают без надлежащих средств защиты, а на голове носят наволочки, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее издание v1.ru опубликовало фото и видео о том, что у заступающих на смену врачам из больницы №16 в Волгограде, которая работает в режиме инфекционного госпиталя в период эпидемии коронавируса, нет специализированной одежды. Издание сообщает, что не хватает даже косынок, и медики вынуждены на головы надевать наволочки.
"На основании публикации комитетом здравоохранения инициирована внеплановая выездная проверка, на месте работают специалисты облздрава", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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