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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:38
https://ria.ru/20200511/1571277527.html
В Волгограде проверят сообщения о работе врачей с наволочками на голове
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570389810_0:203:3026:1905_1036x0_80_0_0_79314ef8cb2e11affc403989d6da1f76.jpg
РИА Новости

В Волгограде проверят сообщения о работе врачей с наволочками на голове

14:38 11.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОрдинатор во время обучения по диагностике COVID-19 в ВолгГМУ в Волгограде
Ординатор во время обучения по диагностике COVID-19 в ВолгГМУ в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Ординатор во время обучения по диагностике COVID-19 в ВолгГМУ в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 мая – РИА Новости. Комитет здравоохранения Волгоградской области начал проверку опубликованного в СМИ видео о том, что врачи в инфекционном госпитале работают без надлежащих средств защиты, а на голове носят наволочки, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее издание v1.ru опубликовало фото и видео о том, что у заступающих на смену врачам из больницы №16 в Волгограде, которая работает в режиме инфекционного госпиталя в период эпидемии коронавируса, нет специализированной одежды. Издание сообщает, что не хватает даже косынок, и медики вынуждены на головы надевать наволочки.
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"На основании публикации комитетом здравоохранения инициирована внеплановая выездная проверка, на месте работают специалисты облздрава", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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