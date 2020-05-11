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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:32
https://ria.ru/20200511/1571277175.html
В Пензенской области двухлетний ребенок заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1036x0_80_0_0_fb896974635cbe45558267d88ab2f3ba.jpg
РИА Новости

В Пензенской области двухлетний ребенок заразился коронавирусом

14:32 11.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 11 мая - РИА Новости. Двухлетний ребенок есть в числе 38 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших в регионе превысило 800, сообщила в понедельник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
В области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 402 человека.
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"Оперативная ситуация на 11 мая. Случаев COVID-19 - 802. Новых выявленных - 38. Пациенты - от 18 до 92 лет, один двухлетний ребенок", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 16 новых пациентов с коронавирусом выявили в Пензе, восемь - в Городищенском, по два - в Башмаковском и Нижнеломовском, по одному - в Лунинском, Спасском, Пачелмском, Тамалинском, Наровчатском, Кузнецком, Пензенском, Мокшанском, Сосновоборском и Шемышейском районах области.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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