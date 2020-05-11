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2020-05-12T00:05
https://ria.ru/20200511/1571276821.html
Арестованный основатель паблика "Омбудсмен полиции" попал в больницу
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РИА Новости

Арестованный основатель паблика "Омбудсмен полиции" попал в больницу

14:25 11.05.2020 (обновлено: 00:05 12.05.2020)
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Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде
Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
"Сегодня ночью в ИВС Владимиру Воронцову вызвали скорую, он был госпитализирован в 20-ю больницу, в хирургическое отделение", — рассказал защитник.
Эмблема на форме сотрудника полиции
7 мая, 15:38
Основатель "Омбудсмена полиции" не признал вину по делу о вымогательстве
В пятницу Тверской суд Москвы арестовал Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимные фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в Сети — в частности, в паблике Воронцова.
Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу — о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД России. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram — в общей сложности еще почти 150 тысяч.
Кадры задержания Владимира Воронцова
7 мая, 11:36
Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Сергей БадамшинПроисшествия
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