Арестованный основатель паблика "Омбудсмен полиции" попал в больницу

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов , которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин

"Сегодня ночью в ИВС Владимиру Воронцову вызвали скорую, он был госпитализирован в 20-ю больницу, в хирургическое отделение", — рассказал защитник.

В пятницу Тверской суд Москвы арестовал Воронцова на два месяца по обвинению в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимные фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в Сети — в частности, в паблике Воронцова.

Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным. Воронцову по обвинению в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу — о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.