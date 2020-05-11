Полиция готова ограничиться предупреждением при нарушении самоизоляции

Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, катающихся на роликах, скейтах, велосипедах по Москворецкой набережной в Москве

Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, катающихся на роликах, скейтах, велосипедах по Москворецкой набережной в Москве

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции готовы в индивидуальном порядке рассматривать каждый случай нарушения режима самоизоляции и могут ограничиться беседой, а не протоколом, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.

Ранее в полиции сообщили, что большинство жителей России адекватно воспринимают ограничительные меры из-за коронавируса , однако некоторые нарушают, причём компаниями, и ещё бравируют этим.

"Со своей стороны наши сотрудники готовы индивидуально рассматривать каждый случай, и если этого будет достаточно, ограничиться разъяснительной беседой с нарушителем. Ведь обстоятельства бывают разные", - сказал Валяев.

По информации МВД РФ, лидерами по числу протоколов из-за нарушений режима самоизоляции оказались Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан.