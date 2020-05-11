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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:39
https://ria.ru/20200511/1571273921.html
Полиция готова ограничиться предупреждением при нарушении самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571101118_0:0:3185:1792_1036x0_80_0_0_fcc292580fffe514fa2380f1a195177d.jpg
РИА Новости

Полиция готова ограничиться предупреждением при нарушении самоизоляции

13:12 11.05.2020 (обновлено: 13:39 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют документы у жителей, катающихся на роликах, скейтах, велосипедах по Москворецкой набережной в Москве
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, катающихся на роликах, скейтах, велосипедах по Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, катающихся на роликах, скейтах, велосипедах по Москворецкой набережной в Москве
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции готовы в индивидуальном порядке рассматривать каждый случай нарушения режима самоизоляции и могут ограничиться беседой, а не протоколом, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
Ранее в полиции сообщили, что большинство жителей России адекватно воспринимают ограничительные меры из-за коронавируса, однако некоторые нарушают, причём компаниями, и ещё бравируют этим.
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"Со своей стороны наши сотрудники готовы индивидуально рассматривать каждый случай, и если этого будет достаточно, ограничиться разъяснительной беседой с нарушителем. Ведь обстоятельства бывают разные", - сказал Валяев.
По информации МВД РФ, лидерами по числу протоколов из-за нарушений режима самоизоляции оказались Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан.
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
А полиция не хочет заняться своим прямым обязанностями и поискать, куда руководство больниц тратит деньги выделяемые на средства защиты врачей, на стимулирующие выплаты и надбавки за вредность? Где, в каких бездонных карманах застряли эти деньги?
11 мая, 14:23
ИИИван Иващенко
2520104
Им некогда, все на заготовке "палок" для отчета начальству!)
11 мая, 16:22
Дмитрий
1710002
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