В МВД заявили, что у полиции хватает ресурсов для обеспечения порядка

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Полиции хватает сил и средств, чтобы обеспечивать порядок на улицах городов России, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Полиции хватает сил и средств, чтобы обеспечивать порядок на улицах городов России, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.

"Имеющихся сил и средств достаточно, чтобы в полном объеме обеспечивать правопорядок на улицах наших городов. В рамках реализации ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции увеличена плотность нарядов, несущих службу в общественных местах, определены их первоочередные задачи в новых условиях", - сказал Валяев.

По его словам, создавшаяся эпидемиологическая ситуация потребовала внесения корректив в повседневную деятельность полицейских. В частности, поменялся график работы некоторых подразделений, были максимально сокращены служебные командировки, а многие мероприятия перенесены на более поздний срок.