В МВД заявили, что у полиции хватает ресурсов для обеспечения порядка

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Полиции хватает сил и средств, чтобы обеспечивать порядок на улицах городов России, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.
"Имеющихся сил и средств достаточно, чтобы в полном объеме обеспечивать правопорядок на улицах наших городов. В рамках реализации ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции увеличена плотность нарядов, несущих службу в общественных местах, определены их первоочередные задачи в новых условиях", - сказал Валяев.
По его словам, создавшаяся эпидемиологическая ситуация потребовала внесения корректив в повседневную деятельность полицейских. В частности, поменялся график работы некоторых подразделений, были максимально сокращены служебные командировки, а многие мероприятия перенесены на более поздний срок.
"Все изменения в режиме несения службы организуются таким образом, чтобы не допустить снижения уровня защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств. Основные функции министерства внутренних дел продолжают выполняться бесперебойно. Это относится и к оказанию государственных услуг населению по компетенции ведомства. Просто процедуры предоставления большинства из них переведены в онлайн-режим", - добавил Валяев.