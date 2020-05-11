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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:39
https://ria.ru/20200511/1571273738.html
Тестирование полицейских на коронавирус организуют в кратчайшие сроки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571241683_0:183:2989:1864_1036x0_80_0_0_c7c1e63a58c208c25030a2d32fdeb14b.jpg
РИА Новости

Тестирование полицейских на коронавирус организуют в кратчайшие сроки

13:09 11.05.2020 (обновлено: 13:39 11.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Москве
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции совместно с сотрудниками Росгвардии проверяют документы у прохожих в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Полицейские, контактировавшие с носителями коронавируса, помещаются в двухнедельный карантин, а тестирование организуется в кратчайшие сроки, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.
"Если по медицинским показаниям пациенту необходимо тестирование на коронавирусную инфекцию, оно будет организовано в кратчайшие сроки. Кроме того, все полицейские, контактировавшие с носителями коронавируса, незамедлительно помещаются на двухнедельный карантин", - сказал Валяев.
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По его словам, еще в марте в территориальные подразделения было направлено распоряжение главы МВД РФ Владимира Колокольцева об усилении контроля за состоянием здоровья личного состава и об организации медицинской помощи в новых условиях.
"На данный момент сотруднику полиции, обнаружившему у себя признаки респираторного заболевания, достаточно позвонить в ведомственную поликлинику или медсанчасть. Ему будет дистанционно оформлен больничный лист и направлен на дом врач", - уточнил Валяев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир КолокольцевОбщество
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