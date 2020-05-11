Тестирование полицейских на коронавирус организуют в кратчайшие сроки

"Если по медицинским показаниям пациенту необходимо тестирование на коронавирусную инфекцию, оно будет организовано в кратчайшие сроки. Кроме того, все полицейские, контактировавшие с носителями коронавируса, незамедлительно помещаются на двухнедельный карантин", - сказал Валяев.