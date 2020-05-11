Тестирование полицейских на коронавирус организуют в кратчайшие сроки

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Полицейские, контактировавшие с носителями коронавируса, помещаются в двухнедельный карантин, а тестирование организуется в кратчайшие сроки, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.
"Если по медицинским показаниям пациенту необходимо тестирование на коронавирусную инфекцию, оно будет организовано в кратчайшие сроки. Кроме того, все полицейские, контактировавшие с носителями коронавируса, незамедлительно помещаются на двухнедельный карантин", - сказал Валяев.
По его словам, еще в марте в территориальные подразделения было направлено распоряжение главы МВД РФ Владимира Колокольцева об усилении контроля за состоянием здоровья личного состава и об организации медицинской помощи в новых условиях.
"На данный момент сотруднику полиции, обнаружившему у себя признаки респираторного заболевания, достаточно позвонить в ведомственную поликлинику или медсанчасть. Ему будет дистанционно оформлен больничный лист и направлен на дом врач", - уточнил Валяев.
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