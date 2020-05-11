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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:42
https://ria.ru/20200511/1571272540.html
Число жертв коронавируса в Испании снизилось до 123 человек за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571242839_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_b2491db353f9e938662b585548bb0e2d.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Испании снизилось до 123 человек за сутки

12:42 11.05.2020
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© REUTERS / Susana VeraНадпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
© REUTERS / Susana Vera
Надпись "Не входите, изоляция" в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки снизилось до 123 человек, на двадцать меньше по сравнению с воскресеньем, это самый низкий показатель с 18 марта, когда умерли 107 человек, следует из данных министерства здравоохранения.
Общее число жертв с начала эпидемии достигло 26 744 (четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии).
Выявлено за последние 24 часа лишь 373 новых случая заболевания, всего с начала эпидемии при помощи тестов ПЦР были подтверждены 227 436 случаев (второе место в мире после США). Выздоровевших вновь больше, чем заразившихся, - 973. За все время выздоровели более 137 тысяч пациентов.
Таким образом, число активных случаев продолжает сокращаться, на сегодняшний день оно составляет 63,5 тысячи.
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Из общего числа выявленных случаев заражения - 48 320 медики. По данным профсоюзов, более сорока медицинских работников скончались.
Днем ранее жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 143 человека, выявлен 621 случай заражения, выздоровели 2 214 пациентов.
Испанский конгресс депутатов продлил режим повышенной готовности до 24 мая. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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