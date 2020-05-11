Число жертв коронавируса в Испании снизилось до 123 человек за сутки

Общее число жертв с начала эпидемии достигло 26 744 (четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии).

Выявлено за последние 24 часа лишь 373 новых случая заболевания, всего с начала эпидемии при помощи тестов ПЦР были подтверждены 227 436 случаев (второе место в мире после США). Выздоровевших вновь больше, чем заразившихся, - 973. За все время выздоровели более 137 тысяч пациентов.