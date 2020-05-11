Для половины жителей Испании ослабили карантинные меры

МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Карантинные меры смягчены на части территории Карантинные меры смягчены на части территории Испании , где живут примерно половина жителей страны.

Барселона, Решение о том, какие конкретно провинции и регионы смогут перейти от нулевой к первой стадии так называемой "деэскалации", было принято в минувшую пятницу минздравом страны. Частичное снятие ограничений коснулось одиннадцати автономных сообществ, автономных городов Сеута и Мелилья, а также частично других регионов. Такие крупные города как Мадрид Малага , Гранада остаются пока на начальной стадии.

На первой фазе разрешается собираться группами до десяти человек, соблюдая социальную дистанцию в два метра, как внутри дома, так и за пределами, ездить на машинах могут без соблюдения ранее установленных дистанций те, кто живет вместе. Открываются террасы при ограничении количества посетителей в 50% от вместимости, между столами должна соблюдаться дистанция в два метра.

Магазины площадью до 400 квадратных метров и не расположенные в торговых центрах начинают работать без предварительной записи, им разрешено принимать 30% клиентов от своей вместимости, необходимо соблюдать дистанцию в два метра, установлено специальное расписание для приема людей пожилого возраста, дезинфекция должна проводиться дважды в день.

На похоронах или кремации могут присутствовать до 15 человек. Открываются ярмарки на открытом воздухе при ограничении посетителей и продавцов. Начинают работать церкви, также при ограниченном количестве посетителей (треть от вместимости), социальные службы начинают принимать посетителей, учебные центры будут открыты для дезинфекции и административной работы. Возобновляют работы библиотеки, музеи, концертные залы и культурные центры (при ограниченном количестве посетителей), а также отели, однако места общего пользования останутся закрытыми. Разрешено проводить туристические экскурсии на природе в небольших группах. Возобновляются съемки кино, работа спортплощадок на открытом воздухе – однако установлены ограничения на виды спорта, запрещено пользоваться раздевалками, начинаются тренировки профессиональных спортивных лиг.

Принимая решение о том, переводить или нет тот или иной регион на новую стадию снятия карантинных мер, минздрав исходит в первую очередь из готовности местных служб здравоохранения (в случае ухудшения ситуации в течение максимум пяти дней они должны обеспечить от 1,5 до 2 кроватей для пациентов в отделениях интенсивной терапии на каждые 10 тысяч жителей и от 37 до 40 кроватей для тяжелых пациентов на 10 тысяч жителей), а также выявленных случаях заражения, количества подозрительных случаев, количества пациентов в отделениях интенсивной терапии и летальных исходов за последние семь дней, возможностей проведения тестов ПЦР.

Всего снятие карантинных мер предусматривает четыре стадии (от нулевой до третьей), причем оно проходит в разное время для разных регионов – в зависимости от эпидемиологической ситуации и готовности медицинских служб. Во время "деэскалации" передвижение между различными провинциями ограничено. На нулевой фазе испанцам разрешили гулять и заниматься индивидуальными видами спорта по определенному расписанию, начали работать по предварительной записи непродовольственные магазины, мастерские, парикмахерские, рестораны и бары начали продавать еду на вынос.

Испания находится на четвертом месте в мире по количеству жертв коронавируса (после США, Великобритании и Италии), с начала эпидемии в стране умерли 26,6 тысячи человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, и на втором месте после США по количеству выявленных случаев заражения (при помощи тестов ПЦР были выявлены 224 тысячи случаев). Выздоровели с начала эпидемии почти 136 тысяч человек. Премьер Педро Санчес заявил, что если ситуация будет развиваться так, как сейчас, то страна вернется к обычной жизни к концу июня.