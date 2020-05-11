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Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны
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РИА Новости

Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны

12:11 11.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шанхай. Архивное фото
ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Китай выступает против переписывания истории Второй мировой войны, считает, что вклад России и Китая в Победу не должен быть предан забвению, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"В этом году отмечается 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне и создания ООН. Как две основные страны-победительницы и постоянные члены СБ ООН, Китай и Россия считают необходимым оставаться приверженными широко признанному мнению об итогах Второй мировой войны, мы выступаем против переписывания истории", - заявил дипломат.
Он напомнил, что в недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества, а Россия и Китай понесли колоссальные жертвы и внесли огромный вклад в Победу и спасение человечества, этот исторический факт не должен быть предан забвению.
По его словам, Китай считает, что все члены международного сообщество должны обеспечить защиту итогов Второй мировой войны, международную справедливость и беспристрастие, поддерживать мультилатерализм и вносить вклад в глобальное развитие и сохранение существующего миропорядка.
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Вторая мировая война (1939-1945)Совет Безопасности ООНМИД КНРКитайООНВ мире
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