Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны

ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Китай выступает против переписывания истории Второй мировой войны, считает, что вклад России и Китая в Победу не должен быть предан забвению, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"В этом году отмечается 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне и создания ООН. Как две основные страны-победительницы и постоянные члены СБ ООН, Китай и Россия считают необходимым оставаться приверженными широко признанному мнению об итогах Второй мировой войны, мы выступаем против переписывания истории", - заявил дипломат.
Он напомнил, что в недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества, а Россия и Китай понесли колоссальные жертвы и внесли огромный вклад в Победу и спасение человечества, этот исторический факт не должен быть предан забвению.
По его словам, Китай считает, что все члены международного сообщество должны обеспечить защиту итогов Второй мировой войны, международную справедливость и беспристрастие, поддерживать мультилатерализм и вносить вклад в глобальное развитие и сохранение существующего миропорядка.